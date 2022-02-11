«Принц Модильяни» — биографический роман о великом художнике выходит в свет в Издательском Доме Мещерякова

Удивительная история жизни Амедео Модильяни тесно связана с такими мировыми именами, как Хаим Сутин, Пабло Пикассо, Анна Ахматова. В 2021 году книга Анджело Лонгони вышла в Италии и Чехии совокупным тиражом 13 000 экземпляров. Первая книга в серии романов о ярчайших мировых художниках не оставит равнодушными даже самых искушенных читателей, впервые выходит свет на русском языке!

Мать звала его Дедо, друзья — Моди, а женщины — Принцем. Он прожил всего 35 лет — и это уже можно считать чудом: плеврит, тиф и неизлечимый в то время туберкулез не дали ему шанса. А он не собирался прикладывать усилий, чтобы хотя бы немного продлить свое существование. Он не хотел быть известным, не думал о деньгах, а упрямо жил так, как мечтал, — посвятив себя искусству. Он не подстраивался под моду, не принадлежал ни к одному течению, сам выбирал, с кем дружить и кем восхищаться. Он — Амедео Модильяни, неоцененный в свое время гений, а сегодня один из самых известных и популярных в мире художников. А это — биографический роман о его судьбе, его взглядах на искусство, его друзьях, покровителях и возлюбленных и, конечно, об уникальной художественной атмосфере Парижа начала XX столетия.

Моди, Дедо или, проще говоря, Амедео Модильяни. Непокорный гений живописи двадцатого века, художник, известный своими длинношеими женщинами, главный герой новой книги Анджело Лонгони «Принц Модильяни»: биографического романа, рассказывающего о жизни и творческом пути итальянского художника.

В книге прослеживаются основные этапы жизни художника: бегство из Ливорно, путешествия по Флоренции и Венеции, а также парижские годы, проведенные под флером богемного окружения; кабаре, друзья и, конечно же, женщины, любовницы и музы. Среди них поэтесса Анна Ахматова, натурщица Кики де Монпарнас и милая Жанна Эбютерн.

Но то, что рассказывается, — это прежде всего жизненный путь гениального, но очень беспокойного художника. Исключительная связь с матерью, с культурным и просвещенным дедом; позже — очень сильные влюбленности, недовольства и жизненные порывы. И все это несмотря на тяжелые болезни, которые в возрасте всего 35 лет привели к его смерти.

Проникновенное и страстное повествование, созданное для того, чтобы перенести читателя в безрассудство и слабость человека, всегда борющегося со своими демонами.

Анджело Лонгони @angelo.longoni — итальянский писатель, сценарист, режиссер театра и кино, известный благодаря фильмам Караваджо (2007 г.), Мальдамор (2014 г.) и книге «Принц Модильяни». Родился в 1956 году в Милане. Его стиль повествования чрезвычайно оригинальный и живой, богатый диалогами, которые захватывают читателей с первых строк, погружая в совершенно новый мир. Впервые внимание общественности привлек в 1989 году благодаря драме «Наджа», экранизация которой вышла в 1997 году.

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