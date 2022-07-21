Загуляли пацаны: Сосо Павлиашвили и Арсен Шахунц презентовали новую песню и клип

13 июля в ресторане «Небо на ладони» состоялась знаменательная презентация клипа на новую песню Сосо Павлиашвили и Арсена Шахунца «Загуляли пацаны» .

Как в лучших традициях Востока, среди приглашённых было более ста человек, вино лилось рекой, а столы ломились от разнообразия яств. Но самое замечательное, что сопровождало этот вечер, — это беспощадная атмосфера торжества и веселья. Что, как не праздник такого масштаба, могло лучше презентовать новую песню «Загуляли пацаны»? Артистов поддержали большое количество селебрити, на фотографиях можно разглядеть певицу Зару, актёра Стаса Ярушина, продюсера Артура Джанибекяна, исполнителя Natan, битбоксера Вахтанга, которые даже спели на одной сцене с маэстро Сосо Павлиашвили. В такой шумной компании загуляли Сосо и Арсен под авторскую музыку и фееричное шоу!

Возможность погрузиться в безудержный танец с Сосо Павлиашвили и Арсеном Шахунцем теперь есть у каждого, стоит всего лишь включить новый трек «Загуляли пацаны» на любом стриминговом сервисе, посмотреть клип или спеть караоке-версию!

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