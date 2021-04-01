Продолжая традиции: в Царицыно прошел вечер азербайджанской песни

В рам­ках про­ек­та «Посоль­ские вече­ра в Цари­цы­но» Наци­о­наль­но­го фон­да под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП) и музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но» 18 мар­та состо­я­лась онлайн-транс­ля­ция кон­цер­та азер­бай­джан­ской пес­ни «Мой Азербайджан».

Посоль­ский вечер откры­ла ком­по­зи­ция пев­ца, ком­по­зи­то­ра, Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Посла Азер­бай­джа­на в Рос­сии Пола­да Бюль­бюль-оглы в испол­не­нии бари­то­на Эми­ля Кады­ро­ва и пиа­ни­ста Ста­ни­сла­ва Сереб­рян­ни­ко­ва. Кон­церт начал­ся с леген­дар­ных строк «С дет­ства влюб­лен наве­ки / Я в твою вес­ну, Азербайджан!».

«Посоль­ские вече­ра в Цари­цы­но» — уни­каль­ный куль­тур­ный про­ект, кото­рый длит­ся уже чет­вер­тый сезон. Про­шед­ший кон­церт — вто­рой вечер Азер­бай­джа­на в рам­ках про­ек­та. Кон­церт был орга­ни­зо­ван при под­держ­ке Посоль­ства Азер­бай­джа­на в Рос­сии и лич­но Пола­да Бюльбюль-оглы.

«Мно­гие из нас роди­лись еще в совет­ские годы, и сей­час, когда мы живем в раз­ных стра­нах, куль­тур­ное про­стран­ство и общее про­шлое объ­еди­ня­ют наши поко­ле­ния. Но важ­но, что­бы новое поко­ле­ние людей, кото­рые роди­лись в раз­ных стра­нах, бли­же узна­ва­ли друг дру­га. В этом смыс­ле про­ве­де­ние таких вече­ров обо­га­ща­ет обе куль­ту­ры», — ска­зал Полад Бюль­бюль-оглы, при­вет­ствуя испол­ни­те­лей и слушателей.

Про­грам­ма кон­цер­та была состав­ле­на спе­ци­аль­но для Посоль­ско­го вече­ра. Зри­те­ли смог­ли насла­дить­ся богат­ством вокаль­ной музы­ки Азер­бай­джа­на: от клас­си­ки совре­мен­ной вокаль­ной музы­ки — про­из­ве­де­ний Узе­и­ра Гаджи­бе­ко­ва и Мусли­ма Маго­ма­е­ва-стар­ше­го — до сочи­не­ний авто­ров, кото­рые живут и тво­рят сейчас.

Куль­ту­ра Азер­бай­джа­на роди­лась на сты­ке вли­я­ний Евро­пы и Азии, что при­да­ло осо­бую уни­каль­ность скла­ды­ва­ю­щим­ся на про­тя­же­нии веков музы­каль­ным тра­ди­ци­ям. Пес­ня — излюб­лен­ный жанр азер­бай­джан­ско­го наро­да, в ней поет­ся о борь­бе, сво­бо­де, люб­ви и неж­но­сти. Восточ­ный само­быт­ный тем­пе­ра­мент и вокаль­ное мастер­ство миро­во­го уров­ня — сек­рет неве­ро­ят­ной попу­ляр­но­сти азер­бай­джан­ской эст­ра­ды, кото­рую так люби­ли в Совет­ском Сою­зе и про­дол­жа­ют высо­ко ценить в наши дни.

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