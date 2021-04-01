Продолжая традиции: в Царицыно прошел вечер азербайджанской песни

В рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно» Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП) и музея-заповедника «Царицыно» 18 марта состоялась онлайн-трансляция концерта азербайджанской песни «Мой Азербайджан».
Посольский вечер открыла композиция певца, композитора, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы в исполнении баритона Эмиля Кадырова и пианиста Станислава Серебрянникова. Концерт начался с легендарных строк «С детства влюблен навеки / Я в твою весну, Азербайджан!».
«Посольские вечера в Царицыно» — уникальный культурный проект, который длится уже четвертый сезон. Прошедший концерт — второй вечер Азербайджана в рамках проекта. Концерт был организован при поддержке Посольства Азербайджана в России и лично Полада Бюльбюль-оглы.
«Многие из нас родились еще в советские годы, и сейчас, когда мы живем в разных странах, культурное пространство и общее прошлое объединяют наши поколения. Но важно, чтобы новое поколение людей, которые родились в разных странах, ближе узнавали друг друга. В этом смысле проведение таких вечеров обогащает обе культуры», — сказал Полад Бюльбюль-оглы, приветствуя исполнителей и слушателей.
Программа концерта была составлена специально для Посольского вечера. Зрители смогли насладиться богатством вокальной музыки Азербайджана: от классики современной вокальной музыки — произведений Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева-старшего — до сочинений авторов, которые живут и творят сейчас.
Культура Азербайджана родилась на стыке влияний Европы и Азии, что придало особую уникальность складывающимся на протяжении веков музыкальным традициям. Песня — излюбленный жанр азербайджанского народа, в ней поется о борьбе, свободе, любви и нежности. Восточный самобытный темперамент и вокальное мастерство мирового уровня — секрет невероятной популярности азербайджанской эстрады, которую так любили в Советском Союзе и продолжают высоко ценить в наши дни.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.