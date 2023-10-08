Пресс-день романтической комедии «Втроем» прошел в Перми. Задать вопросы съемочной команде корреспонденты смогли прямо на площадке – кино снимали возле здания Министерства культуры Пермского края. Минкульт в картине «сыграл» самого себя – именно здесь, по сюжету, работает заместителем министра героиня Ирины Старшенбаум Даша.

«На самом деле, я всегда мечтала прочитать сценарий романтической комедии. Меня очень часто спрашивают, почему ты всё время снимаешься только в драмах. Дело в том, что в кинематографе очень редко можно найти классную, ироничную романтическую комедию, которая не будет пошлой, глупой, и тебе захочется в ней сыграть. Такой эксперимент меня заинтересовал, потому что в этом сценарии есть и элементы драмы, и народной комедии. Это в чем-то авторское кино, но, одновременно, кино семейное, для пар, для тех, кто пока один – в общем, кино для всех», - отметила исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум.

Её партнером по фильму и исполнителем главной мужской роли – владельца бара Сергея – стал актер Сергей Кузнецов.

«Когда ко мне попал сценарий, у меня возникло какое-то теплое, доброе ощущение! Я узнал себя, узнал друга, подругу, и, как мне кажется, эта история если не про каждого, то про многих... Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории. Я ловлю эти мгновения за хвост, ведь я нахожусь в атмосфере любви, добра и тепла, в красивых местах, с красивыми людьми, которые делают все, чтобы история прозвучала!», - поделился актер Сергей Кузнецов.

О своем персонаже также рассказала актриса Александра Ревенко. Она сыграет подругу и коллегу главной героини.

«Я без раздумий согласилась на участие в проекте, так как считаю важным поддерживать режиссерские дебюты и молодое кино. Кроме того, фильм производит Свердловская киностудия, а этот регион много значит для меня, так как в Свердловске родилась моя любимая бабушка. Да и персонаж у меня весёлый, лёгкий и яркий. Последняя ложка мёда в бочке мёда - классная девчачья команда», - рассказала исполнительница роли Лены Александра Ревенко.

Съемки уже прошли в Чусовом, Лысьве, Губахе, деревне Кондратово и других живописных уголках Пермского края. Отметим, что «Втроем» стал дебютным полнометражным фильмом режиссера Александры Сарана. Одним из главных героев фильма она называет сам Пермский край.

«Я очень рада, что мы успеваем поймать невероятно красивый сезон золотой осени. Каждый день не перестаем удивляться, насколько красивые места нас окружают. В такие моменты кажется, что сам Пермский край помогает нам сделать это кино. И я рада, что со мной в этом путешествии команда единомышленников - наша съемочная группа и актерский состав» - говорит режиссер Александра Сарана.

В проекте также занят известный оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, отмеченный премиями за лучшую операторскую работу на Венецианском кинофестивале («Бумажный солдат»), премией «Кинотавр» и «Белый слон» («Жить»). В его послужном списке такие фильмы, как «Аритмия», «Война Анны» и другие.

«Бог подарил нам радость встречи с Пермским краем! Удивительное место! Мы показываем Парму тёплой, окутанной золотом осени, населённой добрыми отзывчивыми людьми. Наш фильм обращён к зрителю, это душевный разговор о любви, нежности, невероятной красоте», - рассказал Алишер Хамидходжаев.

В съемках картины принимают участие выпускники Школы кино Свердловской киностудии – в Екатеринбурге уже третий год готовят специалистов второго состава киногруппы: осветителей, вторых режиссеров, ассистентов оператора и других.

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