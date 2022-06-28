Проект «Искусство быть» открыл Арт-резиденцию для художников со всей России

В рамках проекта «Искусство быть» открылась Арт-резиденция для художников со всей России. После месячного отбора экспертами конкурса в число участников вошли 50 лучших художников страны.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект «Искусство быть» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году стартует третий цикл проекта, который будет представлен на трех площадках:

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск»;

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина.

Тема этого года – Искусство быть: Запредельно близко.

Участие в арт-резиденции проекта «Искусство быть» – уникальная возможность для художников ближе познакомиться с понятиями инклюзивной культуры.

Серия вебинаров предоставит пространство диалога со специалистами фонда «Гольфстрим» и приглашенными экспертами в области современного искусства.

Встречи внутри резиденции выстроены таким образом, чтобы художники могли доработать идею своего проекта с разных точек зрения:

соответствие кураторскому замыслу,

реабилитирующий потенциал,

актуальность художественного высказывания.

Художники будут участвовать в обсуждениях темы инклюзии как в широком плане, так и на примерах успешных инклюзивных практик в музеях. Помимо этого, прослушают вебинары о принципах работы частной галереи, форматах образовательных программ на выставках современного искусства, обсудят философские и искусствоведческие тексты, раскрывающие заявленную тему выставки этого сезона.

«В этом году в Арт-резиденцию были отобраны 50 художников из разных городов России. Также в отдельных онлайн встречах примут участие художники студии «Новые городские художники» и два художника с ментальными особенностями из города Иваново. Помимо прочего, было принято решение вовлечь не менее 22 художников прошлых циклов с целью обмена опытом с новыми участниками, вовлечения в обновленную образовательную программу резиденции и поддержания устойчивых связей внутри проекта «Искусство быть», — рассказывает Президент и учредитель БФ «Гольфстрим» Марина Зубова.

В этом году в резиденцию были отобраны 50 художников/художественных коллективов из разных городов России.

Прием заявок проходил с 29 апреля по 29 мая. Для участия в конкурсе художники должны были предоставить информацию о прошлых проектах и подробно рассказать о мотивации участия.

16 июля будут анонсированы участники выставок нового сезона.

Подробнее о проекте на сайте БФ «Гольфстрим».

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