Toп 10 популярных новогодних и рождественских радиохитов опубликовал портал TopHit

Лидером этого чарта стал трек Ночь счастливых надежд в исполнении Николая Баскова, Ларисы Долиной, Димы Билана, Юлианны Карауловой и Хора Академии Игоря Крутого (авторы — Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов). За год ротации этот трек, выпущенный в конце 2021 года, прозвучал на радио более 800 000 раз.

На втором месте — хиты Новогодняя история и Ирония судьбы 2005 в исполнении Triplex, собравшие в сумме более 620 000 эфиров с 2003 года.

Третью строчку российского праздничного чарта занимает хит Новогодняя группы Дискотека Авария. Эта песня за 20 лет, прошедших с её релиза, прозвучала в эфире более 580 000 раз.

Полная версия этого чарта выглядит так:

Ночь счастливых надежд (2021) — 841,500 эфиров. Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и Хор Академии Игоря Крутого (авторы — Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов)

Новогодняя история (2003) / Ирония судьбы 2005 (2004) — 628,000 эфиров. Triplex (автор — Микаэл Таривердиев)

Новогодняя (2002) — 585,000 эфиров. Дискотека Авария (автор — Алексей Рыжов)

Снежинка (2009) / Снежинка 2017 (2016) — 460,000 эфиров. Дмитрий Маликов & Дайкири / Дмитрий Маликов & Юлианна Караулова (авторы — Евгений Крылатов и Леонид Дербенёв)

Last Christmas (1984) — 384,000 эфиров. Wham! (автор — Джордж Майкл)

Новогодняя песня (2004) — 345,000 эфиров. Блестящие (автор — Андрей Грозный)

Новогодняя (2003) — 345,000 эфиров. Верка Сердючка (автор — Андрей Данилко)

Новый год (2004) — 302,000 эфиров. София Ротару (авторы — Руслан Квинта и Виталий Куровский)

Белая зима (2003) — 298,000 эфиров. София Ротару (авторы — Руслан Квинта и Виталий Куровский)

Happy New Year (1980) — 292,000 эфиров. ABBA (авторы — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус)

Комментируя чарт новогодних радиохитов, основатель портала TopHit Игорь Краев подчеркнул, что в этом списке преимущественно треки, выпущенные 15-20 лет назад.

- Песни, полюбившиеся слушателям много лет назад, стали такой же неотъемлемой частью праздника, как просмотр фильма «Ирония судьбы» в новогодний сочельник или салат оливье и селёдка под шубой на праздничном столе, — замечает Игорь Краев.

При этом общепризнанный рождественский хит All I Want For Christmas Is You в исполнении Мэрайи Кери занял в российском чарте только 12-ю строчку. А классический хит 1957 года Jingle Bell Rock в исполнении Бобби Хелмса — на 72-й позиции.

Директор TopHit Россия Павел Балашов отмечает, что для молодых артистов создание и публикация популярного новогоднего/рождественского хита — это один из самых эффективных способов презентации себя массовой аудитории.

- Если бы даже Дискотека Авария не записала ни одного хита, кроме Новогодней, они могли бы быть уверены, что с новогодними корпоративами у них всегда будет полный порядок, — говорит Павел Балашов. - Хотите стать популярными на десятилетия — напишите новогодний хит, — напоминает молодым артистам глава TopHit.

