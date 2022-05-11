Проект «Лето в Подмосковье» открывается в ТРЦ «Новая Рига»

15 мая 2022 года в NOVAYA RIGA OUTLET VILLAGE состоится торжественное открытие кампании «Лето в Подмосковье». Яркий старт программы станет для вас незабываемым!

Гостей праздника ждет разнообразная развлекательная программа: ходулисты, театрализованные представления и живая музыка! На фермерской ярмарке можно будет продегустировать мед из Волоколамска, полакомиться мороженым из Солнечногорска, угоститься коломенской пастилой, приобрести в подарок близким сыры от Олега Сироты и различные вкусности от Серпухова. Также все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и уличных играх.

Посетители аутлета смогут приобрести товары со скидками, а также в день открытия фестиваля будет применяться специальный промокод на скидку «MayNROV».

«В Московской области стартует четвертый по счету проект «Лето в Подмосковье». В рамках проекта уже идет уникальное шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». Гостей и жителей региона ожидает еще множество таких мероприятий. Это и наши традиционные и любимые музыкальный фестиваль Чайковского, театральные фестивали «Мелиховская весна» и «Фабрика Станиславского», поэтический и книжный фестивали «Проект: поэт» и «Антоновские яблоки» и, конечно же, гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир». Также мы открываем много мест для активного и познавательного отдыха. Ключевая задача нашей программы – привлечение туристов в Подмосковье, рассказать о самых интересных, уникальных местах. Московская область – это и история нашей страны, и современные развлечения, и прекрасная природа. Кто-то открывает для себя историческое Подмосковье, кто-то выбирает гастрономические туры, кто-то предпочитает активный отдых на наших водоемах и в парках. Это все у нас есть, и каждый может выбрать отдых себе по душе», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

В этом году «Лето в Подмосковье» обещает быть незабываемым и масштабным.

Дата и место проведения: 15 мая 2022 года, аутлет NOVAYA RIGA OUTLET VILLAGE, г.о. Истра, д. Покровское, ул. Центральная, зд. 33.

Начало мероприятия в 12:00.

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