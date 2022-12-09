Просто, празднично и вкусно: новый сезон программы «Вкус праздника» на «Кухня ТВ»

Шеф-повар Григорий Мосин научит зрителей готовить еще больше оригинальных блюд для любого праздничного застолья.

В новом сезоне программы собственного производства «Вкус праздника» зрителей ждут новые необычные рецепты блюд, которые приятно удивят гостей и станут вкусным украшением праздничного стола как в Новый год, так и в любой особенный день.

Григорий Мосин, ведущий программы: «Ни один праздник не обходится без блюд, которые нам так хорошо знакомы: это и салаты с майонезом, и запеченное мясо, и разнообразные закуски. В новом сезоне «Вкуса праздника» я приготовлю знакомые всем праздничные угощения в новых, необычных вариациях. Такой праздничный стол гости запомнят надолго, а с рецептами из программы приготовить все блюда не составит большого труда».

Ростбиф из вырезки в облепиховой глазури, рождественский штрудель из яблок, брусники и специй, рулет из двух видов рыбы и еще десятки рецептов праздничных блюд, которые по силам каждому повторить на собственной кухне.

«Вкус праздника» докажет, что праздничные блюда ― это не только оливье и запечённая в духовке курица, а огромный простор для кулинарной фантазии и творчества!

В преддверии Нового года телеканал «Кухня ТВ» дарит телезрителям возможность получить подарки — полезную бытовую технику от бренда REDMOND, которая поможет быстро и легко приготовить любое праздничное блюдо. Их обладателем можно стать, участвуя в конкурсе «15 вопросов от шефа». В каждом выпуске программы «Вкус праздника» будет появляться вопрос на кулинарную тематику. Ответить на него нужно в официальных группах телеканала «Кухня ТВ» в социальных сетях. В каждой программе разыгрывается функциональный блендер, а главный приз конкурса — гриль-духовка SteakMaster с семью автоматическими программами.

Премьера первого выпуска нового сезона программы «Вкус праздника» ― 12 декабря в 19:00 на телеканале «Кухня ТВ».

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