Псковский креативный путь: эксперты представили итоги исследования креативного потенциала региона

20 июня в Пскове были подведены итоги изучения креативного потенциала среды в рамках первого этапа проекта по комплексному развитию территорий Псковской области «Креатон-Хакатон».

В экспертную группу вошли специалисты сферы стратегического консалтинга и развития креативной среды, аналитики по изучению социокультурных процессов под руководством директора АНО «Креативная экономика» Елены Гребеневой и директора Федерации креативных индустрий Игоря М. Намаконова.

На презентации были представлены результаты экспедиций, целью которых был поиск уникальных людей и продуктов, которые могут стать точкой притяжения и идентификации для каждого населенного пункта, участвующего в проекте: Середка, Печоры, Палкино, Пушкинские горы, Усвяты, Себеж, Порхов. Экспедицию сопровождала документальная группа, которая фиксировала исследовательский путь, людей и их истории.

По итогам исследования креативного потенциала территорий был предложен концепт развития сельских поселений Псковщины — «Псковский креативный путь» и три его главные составляющие — люди, пространство и интеллектуальная собственность.

Для всех 7 территорий была представлена информация о выявленных уникальных креативных продуктах и людях, обозначены сильные стороны, предложения и идеи по брендированию, которые могут лечь в основу их развития. У каждой территории был сформирован свой особенный сценарий развития.

Презентацию открыла генеральный директор Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская. В своем выступлении она обозначила значение креативных индустрий для локального развития региона и презентовала проект «Креатон-Хакатон».

«Итоги исследовательского этапа проекта позволили выявить новые точки роста и объединить их с уже существующими в единый образ для дальнейшего развития и продвижения территории. Важно, что предложенная концепция одновременно выделяет, делает особенным, каждый населенный пункт и при этом объединяет их под одним псковским началом», — заметила Наталья Плявинская.

Елена Гребенева, директор АНО «Креативная Экономика», представила результаты исследований, отдельно остановившись на рекомендациях по креативному потенциалу территорий Псковской области. «На сельских территориях в нашей стране еще не проводилось комплексных программ по развитию креативных индустрий. Все существующие концепции касались либо крупных регионов, либо городов-миллионников. Проект «Креатон-Хакатон» проходит в Псковской области, и впервые в центре внимания – сельские поселения. Мы проанализировали ситуацию в 7 территориях – все они уникальные, со своими историческими, культурными и социальными особенностями. Поэтому в вопросах их дальнейшего развития важен индивидуальный подход, который мы учли и отразили в первом этапе работы проекта», — отметила Елена Гребенева.

Куратор “Креатона-Хакатона”, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов в своем выступлении отметил: «Системная работа по развитию креативного потенциала малых сельских территорий в России еще не проводилась. Максимум – локальные проекты, которые позволяли осовременить взгляд на деревню или идентичность места. Мы используем метод, который ёмко можно охарактеризовать так: «Одна деревня – один продукт». Этот подход в своё время позволил перезапустить малые поселения Япония: поднять предпринимательство, сделать их привлекательными для туристов. Сегодня он часть стратегии развития территорий Средней и Южной Америки. И мы, наконец, дошли до того, чтобы применить его в России. Для этого сложились условия из двух принципиальных факторов: есть политическая воля и есть лидеры на краевом и муниципальном уровне, готовые работать в долгую».

Следующим этапом проекта станет «Хакатон», который пройдет с 26 июня по 1 июля. Под руководством ведущих архитекторов и урбанистов группы молодых специалистов предложат принципы пространственного развития 7 пилотных территорий Псковской области и комплексно проработают эскиз-концепцию одной из них.

Документальный сериал о Псковской области, который рассказывает об экспедиции по выявлению креативной идентичности и потенциала региона, будет представлен на «Российской креативной неделе», которая состоится 7–10 июля в Парке Горького в Москве.

Проект реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона, и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования сельских территорий для повышения уровня жизни. Проект поддерживает Правительство Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики.

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