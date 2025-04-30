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«Пусть догорит синим пламя!»: Ирина Поворознюк представила песню о расставании

editor
By editor
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Пламя

Телеведущая, актриса, певица и хореограф Ирина Поворознюк решила посвятить песню токсичным отношениям, которые еще недавно не давали ей полноценно жить. Артистка выпустилаавтобиографическую песню под названием «Пламя» в жанре поп-рок. Над треком она работала на протяжении нескольких месяцев, а сама идея пришла ей в самолете.

«Эта песня о двух людях, которые еще что-то испытывают по отношению друг к другу, но при этом у них уже все закончилось. Главная мысль состоит в том, что нужно гнать все прочь и жить дальше. Трек создан полностью из моей личной жизни, из состояния, прожитого мною от и до. Человек тебе морочит голову, а ты ему говоришь: «Хватит! Пусть догорит синим пламя!». Идея песни пришла в самолете. Не было связи, и я гоняла мысли. Тут вдруг произошел щелчок, и я поняла, что напишу хит», – рассказывает актриса.

Артистка даже уже сняла на композицию красивый клип, хоть и произошло это совершенно спонтанно.

«Визуал на эту песню родился сам собой. Стояла чудесная погода и мы решили снимать на улице, так как я очень люблю открытое пространство, кислород, динамику, движение. Но во время съемки я дико замерзла, так как мы снимали на открытой террасе, где оказалось очень ветрено. Пришлось бежать в ближайший магазин одежды, чтобы купить мне куртку. Она, кстати, очень подошла под мой наряд. Да и в принципе все сложилось наилучшим образом», – делися Ирина Поворознюк.

«Пламя» — далеко не первая композиция в исполнении Ирины. В арсенале певицы также есть песни под названием «А в глазах твоих омут…», «Освободи меня», «Смотри», которые набрали высокую популярность в соцсетях. Изюминкой Поворознюк является то, что она не только может красиво исполнить песню, но и прожить ее в чувственном танце. Ведь в качестве профессионального хореографа Ирина работала с многими известными звездами, состояла в балете Михаила Шуфутинского. А в 2018-м году Поворознюк ставила номер для звезды всеми любимого сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро. Артистка уверена, что в будущем ее ждет еще больший успех, так как она создает свое творчество от души, для людей и очень искренне.

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