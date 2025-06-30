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Путешествие к себе: стартовали съемки фильма Никиты Грушина «Новый дом»

editor
By editor
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новый дом

Кинокомпания Pan-Atlantic Studio объявила о старте съёмок социальной драмы «Новый дом», в которой дебютирует режиссер Никита Грушин. В ролях: Александр Яценко, Дарья Савельева, Петар Зекавица, Валентин Самохин, Дарья Калмыкова и другие. Художественный руководитель проекта — Алексей Герман-младший. Проект производится кинокомпанией Pan-Atlantic Studio при поддержке Министерства Культуры РФ.

После восьми лет тюрьмы Анна выходит на свободу и пытается начать жизнь заново, несмотря на тяжелое прошлое и страхи, мешающие ей двигаться вперёд. Столкнувшись с трудностями адаптации в обществе и предвзятостью к бывшим заключенным, она находит в себе силы, чтобы преодолеть преграды и обретает смысл жизни.

Екатерина Филиппова, генеральный продюсер фильма: «Наша студия продолжает запускать первые фильмы молодых талантливых режиссеров, несмотря на то, что ситуация с дебютами абсолютно плачевная. Мы очень благодарны Министерству Культуры РФ и лично Ольге Борисовне Любимовой за возможность и поддержку — государство наш главный продюсер, что бы кто не говорил. Все остальные ждут появления талантливого дебютанта, но вкладываться не хотят.

«Новый дом» — кино социального сочувствия о людях, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах, находящих в себе силы найти новый смысл и путь. Обрести новый дом в экзистенциальном смысле. Фильмы, дающие зрителю надежду и силы, очень нужны во все времена. Запускать дебютантов и открывать новые имена просто необходимо, чтобы не случилась кадровая режиссерская катастрофа завтра».

новый дом

«Это история женщины, которая не просто оставила негатив в прошлом, а превратила его в энергию созидания, открыв себе путь в будущее. Фильм стремится к реалистичности, поэтому мы выбираем локации, требующие минимальных изменений – так мы сможем передать ощущение подлинной жизни. Действие происходит в Москве, но город не будет узнаваем. Это обезличенный мегаполис: толпы, бесконечный трафик, ночные огни. Классическая история маленького человека в большом городе», – говорит режиссёр Никита Грушин.

Съемки проходят в Москве. Создатели картины планируют, что фильм выйдет на широкие экраны в 2026 году.

Фото © Арина АРХИПОВА, Калина МЕЛЬНИКОВА

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