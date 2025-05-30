«Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова – это история любви, пронесенная через 90-е

Один из самых необычных российских авторских проектов года — «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном в главных ролях представили в сети Интернет. Премьера 7-серийного фильма, по-новому рассказавшего о 90-х, состоялась 20 апреля 2025 года при поддержке K24 в рамках 47-го ММКФ: кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов.

Романа Михайлова критики и журналисты как только не называют: от «профессионала ухода от действительности» до «первого по-настоящему культового автора со времен Алексея Балабанова», а его кино — «колдовством», «галлюцинацией» и «сновидениями». Он выпустил 6 фильмов за два года, а «Путешествие на солнце и обратно» — его первый многосерийный проект, причем с максимально звездным составом: от Олега Чугунова, Марии Мацель, Александры Киселевой, Льва Зулькарнаева и Марка Эйдельштейна до Любови Аксеновой и Дарьи Екамасовой.

Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным

Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и всё, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.

«Наш фильм состоит из семи частей, семи глав. Эти семь глав — они как семь наших друзей. У них разные функции, у них разные характеры. Сначала вас встретит первая глава. Она со всеми познакомит и как проводник проведет вас по лабиринту, немного покажет, что к чему, кто будет играть и так далее. Вторая глава — наш охранник. Вам может показаться, что фильм тяжелый, фильм грустный — не торопитесь с выводами, пожалуйста. Третья и четвертая серии — это наши друзья-схоморохи. Они вас, собственно, и проведут на аттракцион. И в пятой, шестой, седьмой серии этого угара вы впадете в легкий такой трансик, и там и будет стоять наш звездолет, который, собственно, и полетит на солнце и обратно», — рассказывает Роман Михайлов.

Рассуждая о том, какие бы эмоции он хотел, чтобы испытали зрители, пока будут смотреть все семь глав фильма, режиссер признается: «Это откровенность, наивная исповедь и при этом сложнейший лабиринт. У каждого зрителя свой опыт и своя чувствительность, он испытает разные спектры эмоций. Мне бы хотелось, чтобы зритель принял этот фильм как детальный рассказ попутчика в поезде. Нам ехать вместе пять с половиной часов, проводница принесла чай в граненых стаканах с железными подстаканниками, и сейчас прозвучит нечто крайне интимное, взгляд на вещи, который не принято раскрывать, особенно незнакомым людям, не шаблонная драматургия, а жизненная жизненность. Вы расстанетесь с этим странным попутчиком, выйдете из поезда, останется послевкусие — оно и будет чистым чувством услышанного».

Продюсер Алексей Троцюк вспоминает свои впечатления от первого просмотра:

«Когда мне прислали просмотровку, я хотел посмотреть одну серию, но смог закончить только в 5 утра — пока все не досмотрел, настолько меня эта история увлекла и захватила. Что тут скажешь. Желаю каждому начать смотреть этот проект и испытать такую же радость, такое же полнейшее погружение. Раствориться в этом материале. Долететь до солнца и вернуться обратно. Так что без лишних слов: ключ на START и полетели!»

Невозможно описать «Путешествие на солнце и обратно» в нескольких предложениях, но для каждого участника этого эпичного проекта это глубоко личная и важная история. «Этот сериал — действительно настоящее путешествие и приключение, искренний разговор со зрителем о важных вещах. Он никого не оставит равнодушным и заставит честно задуматься о том, о чем мы иногда не разрешаем себе думать из-за своих блоков и страхов. Это про доверие бытию», — делится актриса Дарья Екамасова.

«”Путешествие на солнце и обратно” — это эпическая история первой любви и невинности. 5 ½ часа крика и нежности, в которых 90-е становятся метафорой взросления», — говорит актриса Любовь Аксенова.

Актриса Александра Киселева подчеркивает глубину проекта:

«Возможно это лучшая киноистория, поднимающая проблемы людей и страны конца 80-х и начала 90-х. И самое важное, она пронизана светом, который после просмотра заставляет заново влюбиться в жизнь. А еще у меня там случилось знакомство и взаимодействие с красной “Моторолой”, потому что моя героиня весь сериал пытается решить очень важные вопросы по телефону».

Актер Олег Чугунов подсказывает главное, что нужно знать о фильме: «Самое важное — смотреть этот фильм с открытым сердцем. Это обеспечит лучший зрительский опыт и вы сможете получить от просмотра максимальное удовольствие».

Режиссер Роман Михайлов в своем послании к ММКФ говорит:

«Этот фильм — моя тайна. Или это не фильм вообще, а затянувшаяся галлюцинация. Даже если этого фильма нет, и над ним не работали триста человек, мы его покажем. Как показывают многочасовые спектакли и оперы, зал театра становится звездолетом, все пристегиваются и улетают на солнце — под прекрасную музыку и тихий шепот. Мы счастливы, что это произойдет — пять с половиной часов то ли исповеди, то ли угара. Обнимаем вас».