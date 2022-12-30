Выставка произведений Евгении Васильевой «Правда о лжи» открылась в арт-галерее «EVA Gallery». Открытие прошло в торжественной обстановке, в присутствии множества гостей и включало в себя элементы маскарадного перфоманса. Ведущие мероприятия были облачены в черные маски, изображавшие кроликов и символизировавшие зодиакальный знак грядущего года по китайскому календарю – черного водяного кролика, как бы позволяя гостям окунуться в волшебство творчества могут примерить на себя мистический образ года грядущего.

«Принцип проникновения в потусторонние реальности лежит в основе фотоизображений проекта «Правда о лжи». В отличие от скульптур, где решалась задача оживления статичных объектов, фотографии превращают динамику видео в неподвижные артефакты остановленных мгновений», — говорит о выставке Джанлука Марциани, директор Palazzo Collicola Arti Visive – «речь идет о некоей космической страсти, в которой все противоположности смешались в равных пропорциях. В повседневных событиях современного мира Eva, подобно алхимику, ищет философский камень, открывающий путь к таинствам мироздания», — добавляет он.

По мнению Александра Лободанова, декана Факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова*, доктора филологических наук «Проект Евы ставит диагноз современному Зазеркалью, где внешняя суета и многообразие визуальных раздражителей ничего не значат. Все текуче, зыбко и иллюзорно. Видимый мир лишен экзистенциального наполнения. Ни одна вещь в нем не является тем, за что себя выдает, поэтому существование вообще чего бы то ни было находится под большим сомнением… …Фотографии и скульптуры Евы отражают текучий и постоянно изменяющийся окружающий социум. В ее творчестве сам принцип использования разных выразительных средств становится художественным приемом, призванным подчеркнуть плюрализм мироощущения и рефлексий, присущий современному индивиду. В постмодернистской реальности художнику, чтобы быть услышанным, предпочтительнее экспериментировать в разных жанрах и стилях. Чтобы сделать процесс созидания более продуктивным, приходится разнообразить арсенал средств. Чем он шире, тем больше шансов на понимание со стороны общества»

Сложно не согласиться с позицией профессора Лободанова – произведения, вошедшие в экспозицию «Правда о лжи» ставят вопросы о природе реальности, актуальные для каждого живущего в современном информационно перегруженном и недостоверном мире, с его противоречиями и хрупкими смыслами. Выставка заслуживает внимания каждого человека, интересующегося современным философским искусством и готового искать новые смыслы.

Открытие новой выставки современного искусства «Правда о лжи» в галерее «Eva» стало ярким событием уходящего года. По мнению посетителей и экспертов выставка оставляет яркое и немного тревожное, но по-своему уникально оптимистичное впечатление. Российское художественное и экспертно-искусствоведческое сообщество с интересом восприняло «Правду о лжи».

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Примечание:

* Евгения Васильева – выпускница факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова.

Фото – сайт gosrf.ru

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