Пять регионов присоединились к проекту «Экосистема Города»

Липецкая, Тульская, Нижегородская, Архангельская области и Пермский край стали официальными партнерами проекта «Экосистема Города», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Представители администрации, молодежных и культурных организаций вышеуказанных регионов подписали соглашение с организаторами архитектурного конкурса «Экосистема Города», Роскультцентром и компанией «Культура потребления».

Проект «Экосистема Города» предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Молодые архитекторы будут работать над проектами благоустройства территории рядом с Домом Молодежи в Архангельске, реконструкции здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории в Нижнем Новгороде, спортивного комплекса «Комета» в Перми, областного Центра Молодежи в Туле, реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройства прилегающей территории.

Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе «Экосистема Города». Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками по разработке объектов для 5 регионов, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

Среди кураторов и экспертов проекта — Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Пётр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области, Егор Глебов, управляющий партнёр, BORSH и др.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных архитекторов, которые примут участие в очных воркшопах. Финалом станет защита архитектурных решений для 5 регионов-участников перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации субъектов. Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах.

«Развитие креативных индустрий в регионах невозможно без создания инфраструктуры, среды, в которой жители могут обучаться, совершенствовать свои творческие навыки и умения, делиться опытом и находить единомышленников. Молодые архитекторы и урбанисты нашего проекта получат уникальный шанс преобразить российские города и создать новые точки притяжения жителей», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Многие важные проекты в области урбанистики и разработка новых форматов городской среды, учитывающих особенности локальной аудитории, сейчас происходят именно в регионах. Для молодых архитекторов возможность поработать с разными направлениями, имея прикладное задание и зная, что результат труда не ляжет в стол, а будет реализован — настоящая мечта. А так как качественное развитие возможно только на практике, Хакатон «Города» точно откроет новые имена», — рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Мультимодальный проект «Экосистема Города» — это образовательный интенсив, направленный на развитие hard и soft skills, практический курс с возможностью получить навыки в команде выдающихся архитекторов-практиков, прямая коммуникация с органами власти в регионах по созданию и защите своей идеи по объектам с последующей реализацией. Это действительно настоящая архитектурная лаборатория, которая раскрывает талант и позволяет реализовать проект-мечты. Мы подготовим участников к поездке в регионы, научим основам, которые пригодятся при разработке объектов. Пул спикеров и экспертов обширный — от крупнейших архитектурных бюро до лидеров-застройщиков, таких как ПИК», — поделилась руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах

Департамента по управлению проектами Роскультцентра Ольга Шубникова.

Сайт проекта: https://urbanecosystem.ru .

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