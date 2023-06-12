У Музея Победы на Поклонной горе торжественно подняли флаг России

Торжественная церемония подъема флага Российской Федерации состоялась у Музея Победы на Поклонной горе в День России. В церемонии поднятия флага традиционно приняли участие Герои Труда и лауреаты Государственной премии РФ 2022 года, прибывшие из Кремля, где ранее глава государства Владимир Путин вручил им государственные награды.

«Это очень символично — в День России мы здесь, у Музея Победы! Важно, чтобы те поколения, которые ушли и отдали все за нашу жизнь, чтобы они не были забыты. Важно, чтобы будущие поколения были искренне преданы нашей Родине, как и наши родители. Мой папа прошел всю войну, в этом году ему исполнилось бы 100 лет, моя мама была тогда школьницей, для них всегда понятие Родина было священно, может, потому так же и у меня, моих детей и внуков», — рассказала врач-эндокринолог, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

«Получение награды — это колоссальная ответственность, она обязывает и дальше трудиться и трудиться. То, чем занимается наш коллектив, связано с укреплением обороноспособности нашего государства, и поверьте, нам есть чем гордиться», — заверил генеральный директор Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин.

Церемония сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра. После этого прозвучал Гимн Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие юнармейцы, волонтеры, воспитанники военно-патриотических и общественных организаций, представители различных ведомств. Участники церемонии также возложили цветы к Огню Памяти и Славы у стен Музея Победы и почтили память героев Отечества.

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