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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Пятый канал объявил о начале съемок детектива «Свои-7»

editor
By editor
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свои - детектив

На Пятом канале стартовали съемки седьмого сезона популярного детектива «Свои». Новые необычные расследования и вызовы, загадочные призраки, захватывающие сюжеты, жестокое убийство в офисе межведомственной рабочей группы и опасности, которые подстерегают каждого из «Своих».

«Свои» — элитный отдел, куда входят уникальные специалисты из разных структур: судмедэксперт, криминалист, дознаватель патологоанатом, трасолог и даже экстрасенс. Им поручают самые запутанные дела, с которыми не могут справиться другие оперативники. У каждого эксперта свои суперспособности. Ольга Метелица может видеть то, что недоступно обычным людям. Каждая деталь — ключ к разгадке. Эксперт-трасолог Антон Спицин всегда полагается на логику и факты. Координатор отдела Верочка Семихвостикова без труда находит самую, казалось бы, недоступную информацию.

В новом сезоне герои столкнутся с опасными преступниками, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уйти от наказания. Каждая серия насыщена напряженными моментами, где жизнь оперативников будет под угрозой.

Ирина Горячева, исполнительница роли Виктории Берсеевой в сериале «Свои»:

— Интересно будет наблюдать за тем, как Вика загонит себя в психологическую «ловушку». А выбраться из нее помогут надёжные коллеги.

Метелица решит провести информационный детокс и на сутки откажется от телефона. Именно в этот день ее похитят и запрут в подвале.

Татьяна Трунова, исполнительница роли Ольги Метелицы в сериале «Свои»:

— Безусловно, способности персонажа всегда будут выручать коллег и помогать в раскрытии дел. Метелица победит все темные силы в городе и откроет новые грани своего дара!

Гриша не оставляет надежды стать оперативником и пытается помогать «Своим» при каждом удобном случае. Он находит книгу о толковании фамилий и безуспешно пробует составлять профайлы на коллег и преступников. К тому же Григорий попадет в переделку и его обвинят в жестоком убийстве. Руководителю отдела Дмитрию Родимину придется задействовать все свои связи и ресурсы, чтобы спасти подчиненного.

Степан Бекетов, исполнитель роли Всеволода Косицкого в сериале «Свои»:

— В новом сезоне много трюков, юмора и любовных историй. Скучно точно не будет!

Гениус ради расследования знакомится с алкоголиками на улице и напивается с ними до потери памяти. Заканчивает курсы гипноза и попробует применить обретенные навыки на задержанных. Его напарница Алиса Туманова болезненно реагирует на само слово «гипноз». Оказывается, из-за него она провалила свое первое задание в разведшколе. Спицин начнет вести себя странно без какого-либо внушения: придет на работу перепачканный губной помадой и отпустит преступника, которого сам и задержал.

Что заставило примерного семьянина изменить жене и нарушить служебную этику? Как яблоки из видений Метелицы помогут найти преступника? За что убили «идеального человека», у которого не было ни завистников, ни врагов, ни долгов? Зачем успешный ресторатор приглашает к себе в дом бомжей, угощает элитным коньяком и взамен просит их душу? Что делал погибший уфолог на детской площадке в скафандре? Эксперты Межведомственной рабочей группы докопаются до правды в новых сериях детектива «Свои».

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