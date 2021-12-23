Пётр Федоров, Оксана Акиньшина, Диана Пожарская в трейлере новогоднего фильма «ТАЙНА»

13 января 2022 года в российских кинотеатрах на больших экранах зрителям откроется «ТАЙНА»: добрая и трогательная история про настоящее новогоднее волшебство. В фильме приняли участие: Пётр Фёдоров, Диана Енакаева, Оксана Акиньшина, Диана Пожарская, Полина Симачева, Роман Мадянов, Игорь Хрипунов и другие.

Предновогоднее представление в цирке переплетает судьбы Кати (Полина Симачева) и Сони (Диана Енакаева) — двух абсолютно непохожих друг на друга девочек. Соня живёт в огромном загородном доме с богатым папой (Пётр Фёдоров), личным психологом и гувернанткой (Диана Пожарская), а также с папиной бизнес-ассистенткой, которая планирует выйти за него замуж (Оксана Акиньшина). Отец девочки — владелец кондитерского бизнеса — старается изо всех сил сделать жизнь дочери яркой и радостной, но она мечтает только об одном: найти маму (Виолетта Давыдовская), известную детскую писательницу, которая таинственным образом пропала. А Катя вместе с младшим братиком Колей растет в детском доме и накануне Нового года они решаются сбежать, чтобы отыскать своих родителей. Отважных детей ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной Тайны.

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет первый трейлер фильма:

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