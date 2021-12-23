В Москве завершился 3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года участвовали картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.
Фильмом открытия стала режиссерская версия последнего фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться» (1960–2020), снятого в 2019 году в Казахстане (в том же году режиссер стал почетным гостем 1-го МКФ стран Содружества «Московская премьера»). Фильмом закрытия – российский фильм «Райцентр» Натальи Назаровой. Помимо показов в рамках фестиваля в Центре Вознесенского состоялась панельная дискуссия «Онлайн vs Офлайн. Короткий метр СНГ. Союз? Нерушимых». Всего же в фестивале приняли участие 11 стран, было показано 85 картин, включая и ретроспективные ленты, на шести площадках Москвы.
- Приз оргкомитета фестиваля ЗА МУЖЕСТВО И МУДРОСТЬ ЖИТЬ – «Солнце будет завтра» (Россия), реж. Роберт Дэф, прод. Катерина Михайлова, Константин Фам.
- Приз Жюри Федерации киноклубов России – Специальное упоминание жюри – «По шёлковому пути» (Узбекистан), реж. Шерзод Назаров.
- Приз и диплом лучшему фильму Конкурса короткометражных фильмов – «Сальвадор Дали» (Кыргызстан), реж. Элдияр Мадаким.
- Приз и диплом лучшему фильму Конкурса полнометражных фильмов – «Рапана» (Россия), реж. Виталий Суслин, прод. Лариса Олейник.
Конкурс короткометражных фильмов:
- Специальное упоминание жюри ЗА ЛУЧШЕЕ ВИЗУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – «Мою маму зовут Счастье» (Казахстан), реж. Шугыла Сержан.
- Специальное упоминание жюри ЗА СМЕЛОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ – «Обуза» (Таджикистан), реж. Манзарали Шерали.
- Специальный приз жюри ЗА ИЗЫСКАННУЮ ФОРМУ ПОВЕСТВОВАНИЯ – «По шёлковому пути» (Узбекистан), реж. Шерзод Назаров.
- Специальный приз жюри ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО МИРА ДЕТСТВА – «Сальвадор Дали» (Кыргызстан), реж. Элдияр Мадаким.
- Гран-при – Фильм «Простите, что опоздали» (Грузия – Германия), реж. Лука Берадзе.
Конкурс полнометражных фильмов:
- Приз за лучшую женскую роль – Наталья Степанова («Вертолет», Россия / Республика Саха – Якутия).
- Приз за лучшую мужскую роль – Данияр Алшинов («Коллективный иммунитет», Казахстан).
- Специальный приз жюри – За лучшую режиссерскую работу – Эльвин Адыгозел («Билясувар», Азербайджан – Франция).
- Гран-при – «Вертолет» (Россия / Республика Саха – Якутия, реж. Михаил Лукачевский, прод. Михаил Лукачевский, Иннокентий Васильев, Любовь Борисова, Семён Аманатов).
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