Пётр Погодаев выпустил дебютный мини-альбом

Состоялся выход дебютного мини-альбома Петра Погодаева. В новый EP вошли 4 композиции, среди которых официальный кавер на песню «Кончится лето» группы «Кино». Вместе с релизом альбома артист буквально начинает новую главу в своей карьере, переходя от исполнения каверов к авторским трекам.

Петр — молодой музыкант из Якутии, получивший признание благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино». Узнаваемый тембр голоса и непосредственность быстро привлекли внимание к талантливому певцу. Первая популярность пришла к Петру после того, как режиссер Кирилл Серебренников услышал его голос на YouTube и предложил исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера, состоявшаяся на Каннском фестивале, завоевала Золотую пальмовую ветвь в номинации «Лучший саундтрек» и признание критиков. Теперь Петр решил сконцентрироваться на сольной карьере и написании собственных песен. Музыкант признается, что благодарен судьбе за такую возможность, но сейчас он готов перевернуть эту страницу и идти дальше.

В декабре артист выпустил первый сингл — «Путь». Этот трек он посвятил своему народу — Эвенам. Композиция была очень тепло принята слушателями. А спустя всего два месяца музыкант анонсировал выход мини альбома и клип на авторскую песню «Мир». Сейчас Петр работает над новым материалом и гастролирует в рамках своего первого сольного тура.

Альбом Петр Погодаев «I» доступен на всех музыкальных площадках.

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