Впервые российская модель на обложке Elle Сербия

Февраль - время европейских недель моды и обложек, посвящённых новым коллекциям и свежим трендам зимы.

Редакция журнала Elle Serbia пригласила российскую модель Эли Мова (Ely Mova) на февральскую обложку.

Редакция, вдохновленная красотой Кавказских гор предложила проект «#Fashion and sport» на одной из самых высоких точек гор, куда команде пришлось добираться на вертолете и снегоходах и, несмотря на сложные погодные условия, история получилась очень модной и креативной. Горы- идеальное место для реализации самых смелых идей в суровых условиях российской зимы.

Модель примеряет наряды от Balenciaga, Christian Dior, Yeezy, Balmain, Vetements и другие. Полную версию каверстори можно лицезреть в февральском номере Elle Serbia.

Elle Serbia, Ely Mova, Эли Мова,

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