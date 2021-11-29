«Рабочий клуб» Александра Родченко возвращается во Францию

При поддержке фонда Art Russe и президента Федерации шахмат Андрея Филатова на кафедре мебельного дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова (МГПХИ) завершён уникальный проект профессиональной реконструкции «Рабочего клуба СССР» Александра Родченко. В 1925 году дизайн «Рабочего клуба» для выставки в Париже был разработан Родченко при участии студентов Дерметфака ВХУТЕМАС, где Александр Михайлович преподавал в 1920–1930 гг. Предметы мебельного дизайна и конструктивистского интерьера воссозданы по технологиям начала века на базе оригинальных чертежей и схем из архива художника сегодняшними студентами и преподавателями Строгановки при участии внука А.М. Родченко, профессора академии Александра Николаевича Лаврентьева.

На Парижской выставке современных декоративных искусств и художественной промышленности в 1925 году «Рабочий клуб СССР», спроектированный основоположником конструктивизма, фотографом, художником и графиком Александром Родченко, стал сенсацией советского павильона. Контрастное сочетание графических линий и цветовых пятен, полное отсутствие декоративных элементов, ясная и прозрачная композиция мебельного ансамбля, подчёркнутая функциональность и трансформируемость элементов – облик рабочего клуба стал визитной карточкой молодого советского дизайна.

Интерьер и мебель 1925 года, ставшие блестящим образцом промышленного конструктивизма, создавались в единственном экземпляре по эскизам и чертежам Родченко на мебельной фабрике во французском Аньере – специально для участия в выставке. Затем комплект был передан Коммунистической партии Франции, и в настоящий момент дальнейшая судьба модели неизвестна.

Во второй половине ХХ века попытки воссоздания Рабочего клуба и отдельных его элементов предпринимались во Франции, Америке, Финляндии, Англии, Испании, Голландии и СССР. Один из таких комплектов, созданный в Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ), сейчас находится в экспозиции Пушкинского музея в Москве. В Третьяковке представлен рабочий клуб, выполненный немецкими мебельщиками для выставки в Баден-Бадене и Тейте. Но, несмотря на то, что в основе всех известных реконструкций Рабочего клуба лежит работа Родченко, одни и те же предметы мебели из разных наборов довольно сильно отличаются друг от друга по пропорциям, технологиям изготовления, материалам, цвету и фактуре отделки.

В рамках соглашения с Фондом Art Russe реконструкция «Рабочего клуба» была произведена студентами и выпускниками кафедры «Дизайн мебели» МГХПА им. С.Г. Строганова по материалам семейного архива А.М. Родченко, переданным внуком мастера – профессором Строгановки Александром Николаевичем Лаврентьевым.

Первым объектом реконструкции был знаменитый шахматный стол, ставший дипломной работой Николая Голикова (на фото вверху), студента факультета мебели МГХПА им. С.Г. Строганова. Работа велась под руководством заведующего кафедрой «Дизайн мебели» Кирилла Чебурашкина и профессора, проректора по научной и международной работе академии Александра Николаевича Лаврентьева (на фото внизу).

В связи с огромным интересом к проекту было принято решение создать весь интерьер Рабочего клуба в рамках комплексной реконструкции при поддержке Фонда Art Russe. При этом студенты и преподаватели поставили своей задачей создать интерьер как реально функционирующее, действующее пространство. Кроме шахматного стола, были воссозданы уникальный стенд для фотографий с шестигранными барабанами, трансформирующиеся рабочие столы со знаменитыми стульями, книжные полки. Шахматный стол дополнил комплект деревянных шахматных фигур в стиле конструктивизма, разработанный в 1976 году молодыми специалистами ВНИИТЭ – художниками Ириной Васнецовой и ее супругом Александром Лаврентьевым, внуком Родченко.

«Цели и задачи Рабочего клуба как институции во многом созвучны образовательно-просветительскому кластеру, которым, по сути, является кафедра высшего учебного заведения, особенно связанного с дизайном, – говорит участник реконструкции, заведующий кафедры дизайна Кирилл Чебурашкин. – Наш Рабочий клуб – живое пространство, где студенты учатся и отдыхают. У нас есть уникальная возможность наблюдать и анализировать сильные и слабые стороны воссозданного Клуба. И – как профессионалам – искать компромиссные решения между аутентичной эстетикой и современными функциональными требованиями к административно-образовательному пространству. Проект призван дать шанс на реализацию прекрасной утопии столетней давности, ставшей визитной карточкой отечественного мебельного дизайна».

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