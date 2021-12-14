Работы Александра Яковлева, Льва Бакста, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Михаила Рогинского и других будут представлены на зимних торгах

Свои декабрьские торги Аукционный дом PIONER & Co посвятил всем видам театра. Балет, опера, драма, кабаре собраны вместе для аукциона 15 декабря 2021 года в Москве.

На торгах будут представлены эскиз мозаичного портрета композитора Дмитрия Шостаковича авторства Надежды Ходасевич-Леже, портрет Людвига ван Бетховена Александра Яковлева из коллекции сестры художника, эскиз обложки американского журнала «Дом и сад» 1924 года Николая Ремизова, графика Эрте, Михаила Ларионова, Льва Бакста, Юрия Анненкова, Марии Васильевой, Татьяны Мавриной, Давида Бурлюка.

Особое внимание привлекает коллекция графики, фотографий и книг, посвященных великим танцорам, среди которых Серж Лифарь, Айседора Дункан, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников и программа спектаклей турне Анны Павловой по Америке.

Один из топ-лотов аукциона – живописная работа «Каждая проблема должна быть решена» Михаила Рогинского. Представленный натюрморт «парижского» периода тоже может быть отнесен к сцене – «театру советской жизни». Одушевление и «портретирование» предметов советского быта стало излюбленной темой художника после эмиграции в Париж. Данная работа Рогинского включена в сводный каталог произведений автора, подготавливаемый в настоящее время. По прогнозам специалистов аукционного дома стоимость картины может превысить 2 млн. рублей.

Торги пройдут в арт-пространстве «Нигде кроме» (по адресу: Калашный переулок, 2/10) и на онлайн-платформе Bidspirit.com 15 декабря в 19.00.

В дополнение к «Русским сезонам» 18 декабря состоится заключительный аукцион 2021 года «Подарки к Новому году». Основа аукциона – коллекция винтажных елочных игрушек и собрание декоративных коллекционных тарелок в традициях Палехской миниатюры серии «Русские сказки».

«Театральное искусство в его широком понимании было одной из редких возможностей для художников ХХ века показать широкому зрителю свое творчество, а для театра это дало новый импульс развития. Пикассо, Бакст, Ларионов, Гончарова, Анненков, Пожидаев — практически все великие художники ХХ века прикоснулись к театральным постановкам, в том числе и к знаменитым «Русским сезонам» Дягилева, чей портрет работы Ларионова представлен на аукционе», – говорит генеральный директор аукционного дома PIONER & Co Павел Морозов.

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