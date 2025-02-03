Музыка мирового класса на волнах радио Monte Carlo зазвучала в городе Сасово Рязанской области. Настроиться на лучшие композиции XX и XXI века слушатели здесь смогут на частоте 101,8 МГц.

Ежемесячная аудитория станции на территории России на сегодняшний день составляет 10,9 миллионов человек. С присоединением нового города потенциальная аудитория радио Monte Carlo возрастет на 30,8 тыс. человек.

Напомним, что сеть вещания радио Monte Carlo интенсивно растет все последние годы. В минувшем году станция стала флагманом «Русской Медиагруппы» в контексте расширения зоны вещания.

В 2024 году радио Monte Carlo было запущено в Белгороде, Геленджике, Волгограде, Кашире, Симферополе, Сочи, Уфе и других городах. Радиостанция стала лауреатом отраслевой премии «Радиомания»-2024 в номинации «Прогресс года», присуждаемой РАР по данным Mediascope. Данная награда вручена радио Monte Carlo уже во второй раз.