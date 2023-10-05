Накануне годовщины начала возведения оборонительных сооружений близ подступов к столице, которое по решению ГКО началось 12 октября 1941 года, Музей Победы рассказал о судьбе жительницы Подмосковья, строителя оборонительных сооружений. В фондах Музея Победы хранится ее талон на обед периода Битвы за Москву.

«Талон принадлежал жительнице города Загорска Марии Шуваловой. В декабре 1941 года она работала на оборонительных сооружениях под Серпуховом. В октябре 1941 года линия фронта приблизилась вплотную к Серпухову. В городе начали возводить оборонительные сооружения: противотанковые рвы, баррикады, щели, бомбоубежища», — рассказала хранитель Музея Победы Татьяна Кирюхина.

Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года позиции к западу от Серпухова занимала 49-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина. В ноябре в Серпухове началась эвакуация предприятий, женщин и детей. В числе пунктов назначения были Бийск, Уфа, Тюмень, Ташкент, Фергана. Параллельно в Серпухове создаются шесть оборонительных районов: Занарский, Красный текстильщик, Новоткацкий, район Ситценабивной фабрики, Ногинский, южная часть города и Заборье. Повсеместно выполнялось возведение оборонительных сооружений.

16 декабря советские войска перешли в наступление на этом участке фронта. После прорыва немецкой обороны были освобождены Таруса и Алексин. К январю 1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более чем на 150 км.

Битва за Москву считается одним из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев — с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление Красной армии.

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