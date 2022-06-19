РАВНОДЕНСТВИЕ: Итоги конкурсного отбора работ для календаря «Море, на море суша…»

Подведены итоги конкурсного отбора работ для календаря «Равноденствие», посвященного Дню летнего равноденствия «Море, на море суша…».

На конкурс подали работы 48 участников из Москвы, Воронежа, Новокузнецка, Твери, Буденовска, Саранска, Самары, Хабаровска, Петрозаводска, Омска, Челябинска, Московской области, Ленинградской области, Кемеровской области и других регионов России.

По итогам предварительного отбора, в лонг-лист, вошли работы: Юлии Масловой, Юлии Гербер, Татьяны Литовой, Светланы Першаковой, Ольги Рамоновой, Витольды Осиной, Надежды Шубиной, Надежды Федоровой, Ирины Ивановой, Ильгиза Баршакова, Светланы Мамакиной, Дарьи Жаровой, Евгения Голубева, Виктории Кузенковой, Татьяны Степановой, Александры Новиковой, Виктор Емелкин, Максима Смоляка, Ангелины Богдановой.

Также, несмотря на то, что конкурс «Равноденствие» — «конкурс художественных работ профессиональных и самобытных художников (фотохудожников)», в адрес редакции поступили работы от родителей 5 юных художников, в возрасте до 18 лет. К сожалению, детская версия календаря издана не будет. Кворум не состоялся.

По итогам окончательного отбора (шот-лист) в календарь вошли работы следующих участников конкурса Надежды Федоровой, Надежды Шубиной, Юлии Масловой, Даши Жаровой, Ирины Ивановой, Ангелины Богдановой, Светланы Першаковой, Евгения Голубева, Татьяны Литовой, Юлии Лубкиной, Максима Смоляка, Ильгиза Баршакова, Светланы Мамакиной, Витольды Осиной.

Редакция СМИ АртМосковия просит участников конкурса, чьи работы прошли окончательный отбор и вошли в шот-лист, а также будут опубликованы в календаре связаться с редакцией по почте info@artmoskovia.com и сообщить точный почтовый адрес и контактный телефон для отправки готовых календарей «Море, на море суша…».

Календари будут сданы в печать в период 21-28 июня, отправлены в период 1-10 июля.

Электронная версия календаря «Море, на море суша…» будет опубликована 22-23 июня на сайте СМИ АртМосковия artmoskovia.ru .

Полный список участников конкурса будет опубликован в период 1-10 июля на сайте СМИ АртМосковия artmoskovia.ru .

Редакция приносит свои извинения за задержку в подведении итогов конкурса и благодарит всех участников за присланные работы, а также желает всем успехов жизни и в творчестве.

Также, редакция просит обратить внимание, что на проекты календарей осеннего и зимнего равноденствия мы продолжим прием работ с 1 июля 2022 года, и на то, что изменится регламент конкурса. А также, что возраст участников 18 +.

Работы, участников, не соответствующие регламенту рассматриваться не будут.

Мы не исключаем, что вернемся к «детской» версии календаря «Равноденствие» зимой 2022 – весной 2023 года.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.