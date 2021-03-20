Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора вновь покажет спектакль «Русалка» в Екатеринбурге

Новый показ спектакля «Русалка», поставленного Региональной молодёжной Лабораторией театра и фольклора, состоится 29 марта 2021 года в 19.00 на сцене Камерного театра Объединённого музея писателей Урала. Организатор – Национальный фонд поддержки правообладателей.
За музыкальное решение спектакля отвечает певица, режиссёр, композитор, педагог, создатель и художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот», музыкальный руководитель Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора Анастасия Ведерникова.
Этот спектакль сделан с бережным отношением к русскому слову, народной музыке и с любовью к зрителям. Важной особенностью проекта является его социальная направленность: билеты распространяются бесплатно, и в театре могут побывать все желающие.
Подробнее о спектакле можно узнать по предложенным ссылкам.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.