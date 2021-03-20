Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора вновь покажет спектакль «Русалка» в Екатеринбурге

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Новый показ спек­так­ля «Русал­ка», постав­лен­но­го Реги­о­наль­ной моло­дёж­ной Лабо­ра­то­ри­ей теат­ра и фольк­ло­ра, состо­ит­ся 29 мар­та 2021 года в 19.00 на сцене Камер­но­го теат­ра Объ­еди­нён­но­го музея писа­те­лей Ура­ла. Орга­ни­за­тор – Наци­о­наль­ный фонд под­держ­ки правообладателей.

За музы­каль­ное реше­ние спек­так­ля отве­ча­ет певи­ца, режис­сёр, ком­по­зи­тор, педа­гог, созда­тель и худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель фолк-груп­пы «Солн­це­во­рот», музы­каль­ный руко­во­ди­тель Реги­о­наль­ной моло­дёж­ной Лабо­ра­то­рии теат­ра и фольк­ло­ра Ана­ста­сия Ведерникова.

Этот спек­такль сде­лан с береж­ным отно­ше­ни­ем к рус­ско­му сло­ву, народ­ной музы­ке и с любо­вью к зри­те­лям. Важ­ной осо­бен­но­стью про­ек­та явля­ет­ся его соци­аль­ная направ­лен­ность: биле­ты рас­про­стра­ня­ют­ся бес­плат­но, и в теат­ре могут побы­вать все желающие. 

Подроб­нее о спек­так­ле мож­но узнать по пред­ло­жен­ным ссылкам.

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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