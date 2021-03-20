Выставка «Власть или семья» открывается в Музее-квартире И.Д. Сытина

С 31 мар­та по 28 авгу­ста 2021 г. в Музее-квар­ти­ре И.Д. Сыти­на (Москва, Твер­ская, д. 12, стр. 2, 2 этаж) прой­дет выстав­ка «Власть или семья», посвя­щен­ная 170-лет­не­му юби­лею кни­го­из­да­те­ля, про­све­ти­те­ля и меце­на­та Ива­на Сытина.

Иван Дмит­ри­е­вич Сытин — бога­тый и вли­я­тель­ный изда­тель Рос­сий­ской импе­рии, кото­рый даже после Рево­лю­ции 1917 года смог остать­ся в сво­ем деле. Выстав­ка пока­жет жиз­нен­ный путь Ива­на Сыти­на в кон­тек­сте лич­но­го выбо­ра и того, как этот выбор повли­ял на судь­бы близ­ких кни­го­из­да­те­лю людей.

Посе­ти­те­ли выстав­ки смо­гут уви­деть Ива­на Дмит­ри­е­ви­ча как реаль­но­го чело­ве­ка со сво­и­ми инте­ре­са­ми и прин­ци­па­ми, ока­зав­ше­го­ся в опре­де­лен­ных исто­ри­че­ских усло­ви­ях. В этом гостям помо­гут уни­каль­ные фото­гра­фии семьи Сыти­ных, доку­мен­ты, ред­кие кни­ги и отдель­ные экс­по­на­ты печат­ной про­дук­ции, создан­ные более ста лет назад, а так­же лич­ные пись­ма, неко­то­рые из кото­рых будут пока­за­ны впервые.

укра­ли