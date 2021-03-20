Выставка «Власть или семья» открывается в Музее-квартире И.Д. Сытина

С 31 марта по 28 августа 2021 г. в Музее-квартире И.Д. Сытина (Москва, Тверская, д. 12, стр. 2, 2 этаж) пройдет выставка «Власть или семья», посвященная 170-летнему юбилею книгоиздателя, просветителя и мецената Ивана Сытина.
Иван Дмитриевич Сытин — богатый и влиятельный издатель Российской империи, который даже после Революции 1917 года смог остаться в своем деле. Выставка покажет жизненный путь Ивана Сытина в контексте личного выбора и того, как этот выбор повлиял на судьбы близких книгоиздателю людей.
Посетители выставки смогут увидеть Ивана Дмитриевича как реального человека со своими интересами и принципами, оказавшегося в определенных исторических условиях. В этом гостям помогут уникальные фотографии семьи Сытиных, документы, редкие книги и отдельные экспонаты печатной продукции, созданные более ста лет назад, а также личные письма, некоторые из которых будут показаны впервые.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.