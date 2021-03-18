Объявлен конкурс «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого»

10 марта 2021 года компания «Такеда» совместно с Санкт-Петербурской Академией художеств им. И.Е. Репина и Школой дизайна НИУ ВШЭ объявила о старте пятого международного творческого конкурса среди учащихся вузов и художественных училищ «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого» в поддержку развития медицины редких заболеваний. Даты проведения конкурса: 10 марта 2021 года – 30 марта 2021 года. Работы лауреатов творческого конкурса «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого» будут представлены широкой аудитории во второй половине мая, а победители конкурса будут премированы поездкой в Москву на торжественное открытие выставки финалистов. Церемония награждения пройдет в Москве 19 мая 2021 года.
«В этом году мы отмечаем пятилетний юбилей масштабного международного социального художественного проекта «Такеда. ART/HELP», призванного рассказать широкой общественности о важности развития медицины редких заболеваний. Это значительная дата для социального проекта и она подтверждает серьезность намерений компании «Такеда» продолжать развитие новых технологий и инновационного лечения для пациентов с редкими заболеваниями. В рамках проекта мы с помощью языка искусства хотим рассказать общественности о достижениях современной медицины и о положительных изменениях, которые происходят в жизни пациентов с редкими заболеваниями, благодаря новейшим медицинским технологиям», – комментирует идею проекта президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева.
«Мы приглашаем студентов художественных ВУЗов и училищ отразить в произведениях, созданных для конкурса, влияние инновационных технологий и новых методов лечения на жизнь пациентов с редкими заболеваниями. Сделать видимыми те стороны нашей жизни, которые не всегда заметны, способствовать поиску новых решений – эти задачи оказываются общими как для медицинской науки, так и для современного искусства. Тема видимого и воспринимаемого может быть названа одной из важнейших в искусстве, ведь на протяжении последнего столетия художники пытались «вчувствоваться» в реальность или, напротив, «выйти из круга вещей», чтобы обрести новое глобальное мировоззрение. И вновь вспоминаются слова Василия Кандинского, призывавшего художников к поиску подлинных смыслов и преодолению «покровов видимого», – говорит куратор проекта Александра Данилова.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники художественных училищ и вузов мира. Произведения, участвующие в конкурсе, должны представлять собой авторские интерпретации заявленной темы, исполненные в любом стиле, от фигуративной живописи до абстракции. К конкурсу допускаются живописные полотна, работы, выполненные в технике рисунка, акварели или гуаши на бумаге, а также произведения печатной графики. Итоговая выставка конкурса пройдет в формате уличной экспозиции, где будут представлены фотокопии произведений. Всего в выставку войдут 40 лучших произведений, наиболее ярко отражающих тему конкурса и обладающих профессиональными художественными качествами. Экспозиция развернется под открытым небом в самом центре Москвы.
Лауреатами творческого конкурса «Такеда. ART/HELP. Расширяя пределы видимого» станут 7 художников, которые получат призы от организаторов, а также специальный приз от компании «Такеда». 10 конкурсантов будут премированы поездкой в Москву на торжественное открытие выставки финалистов.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронной форме до 30 марта 2021 г., включительно. Заявка должна включать информацию об авторе (фотографию и краткую биографию), краткую аннотацию произведений, изображение в электронном виде (не меньше 1200 х1800 пикселей, 300 dpi). По всем вопросам, связанным с заполнением формы, можно обратиться по адресу: arthelp@inbox.ru.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.arthelp.space .Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.