Объявлен конкурс «Такеда. Art/Help. Расширяя пределы видимого»

10 мар­та 2021 года ком­па­ния «Таке­да» сов­мест­но с Санкт-Петер­бур­ской Ака­де­ми­ей худо­жеств им. И.Е. Репи­на и Шко­лой дизай­на НИУ ВШЭ объ­яви­ла о стар­те пято­го меж­ду­на­род­но­го твор­че­ско­го кон­кур­са сре­ди уча­щих­ся вузов и худо­же­ствен­ных учи­лищ «Таке­да. Art/Help. Рас­ши­ряя пре­де­лы види­мо­го» в под­держ­ку раз­ви­тия меди­ци­ны ред­ких забо­ле­ва­ний. Даты про­ве­де­ния кон­кур­са: 10 мар­та 2021 года – 30 мар­та 2021 года. Рабо­ты лау­ре­а­тов твор­че­ско­го кон­кур­са «Таке­да. Art/Help. Рас­ши­ряя пре­де­лы види­мо­го» будут пред­став­ле­ны широ­кой ауди­то­рии во вто­рой поло­вине мая, а побе­ди­те­ли кон­кур­са будут пре­ми­ро­ва­ны поезд­кой в Моск­ву на тор­же­ствен­ное откры­тие выстав­ки фина­ли­стов. Цере­мо­ния награж­де­ния прой­дет в Москве 19 мая 2021 года.

«В этом году мы отме­ча­ем пяти­лет­ний юби­лей мас­штаб­но­го меж­ду­на­род­но­го соци­аль­но­го худо­же­ствен­но­го про­ек­та «Таке­да. ART/HELP», при­зван­но­го рас­ска­зать широ­кой обще­ствен­но­сти о важ­но­сти раз­ви­тия меди­ци­ны ред­ких забо­ле­ва­ний. Это зна­чи­тель­ная дата для соци­аль­но­го про­ек­та и она под­твер­жда­ет серьез­ность наме­ре­ний ком­па­нии «Таке­да» про­дол­жать раз­ви­тие новых тех­но­ло­гий и инно­ва­ци­он­но­го лече­ния для паци­ен­тов с ред­ки­ми забо­ле­ва­ни­я­ми. В рам­ках про­ек­та мы с помо­щью язы­ка искус­ства хотим рас­ска­зать обще­ствен­но­сти о дости­же­ни­ях совре­мен­ной меди­ци­ны и о поло­жи­тель­ных изме­не­ни­ях, кото­рые про­ис­хо­дят в жиз­ни паци­ен­тов с ред­ки­ми забо­ле­ва­ни­я­ми, бла­го­да­ря новей­шим меди­цин­ским тех­но­ло­ги­ям», – ком­мен­ти­ру­ет идею про­ек­та пре­зи­дент ком­па­нии «Таке­да Рос­сия» Еле­на Карташева.

«Мы при­гла­ша­ем сту­ден­тов худо­же­ствен­ных ВУЗов и учи­лищ отра­зить в про­из­ве­де­ни­ях, создан­ных для кон­кур­са, вли­я­ние инно­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий и новых мето­дов лече­ния на жизнь паци­ен­тов с ред­ки­ми забо­ле­ва­ни­я­ми. Сде­лать види­мы­ми те сто­ро­ны нашей жиз­ни, кото­рые не все­гда замет­ны, спо­соб­ство­вать поис­ку новых реше­ний – эти зада­чи ока­зы­ва­ют­ся общи­ми как для меди­цин­ской нау­ки, так и для совре­мен­но­го искус­ства. Тема види­мо­го и вос­при­ни­ма­е­мо­го может быть назва­на одной из важ­ней­ших в искус­стве, ведь на про­тя­же­нии послед­не­го сто­ле­тия худож­ни­ки пыта­лись «вчув­ство­вать­ся» в реаль­ность или, напро­тив, «вый­ти из кру­га вещей», что­бы обре­сти новое гло­баль­ное миро­воз­зре­ние. И вновь вспо­ми­на­ют­ся сло­ва Васи­лия Кан­дин­ско­го, при­зы­вав­ше­го худож­ни­ков к поис­ку под­лин­ных смыс­лов и пре­одо­ле­нию «покро­вов види­мо­го», – гово­рит кура­тор про­ек­та Алек­сандра Данилова.

К уча­стию в кон­кур­се при­гла­ша­ют­ся вос­пи­тан­ни­ки худо­же­ствен­ных учи­лищ и вузов мира. Про­из­ве­де­ния, участ­ву­ю­щие в кон­кур­се, долж­ны пред­став­лять собой автор­ские интер­пре­та­ции заяв­лен­ной темы, испол­нен­ные в любом сти­ле, от фигу­ра­тив­ной живо­пи­си до абстрак­ции. К кон­кур­су допус­ка­ют­ся живо­пис­ные полот­на, рабо­ты, выпол­нен­ные в тех­ни­ке рисун­ка, аква­ре­ли или гуа­ши на бума­ге, а так­же про­из­ве­де­ния печат­ной гра­фи­ки. Ито­го­вая выстав­ка кон­кур­са прой­дет в фор­ма­те улич­ной экс­по­зи­ции, где будут пред­став­ле­ны фото­ко­пии про­из­ве­де­ний. Все­го в выстав­ку вой­дут 40 луч­ших про­из­ве­де­ний, наи­бо­лее ярко отра­жа­ю­щих тему кон­кур­са и обла­да­ю­щих про­фес­си­о­наль­ны­ми худо­же­ствен­ны­ми каче­ства­ми. Экс­по­зи­ция раз­вер­нет­ся под откры­тым небом в самом цен­тре Москвы.

​Лау­ре­а­та­ми твор­че­ско­го кон­кур­са «Таке­да. ART/HELP. Рас­ши­ряя пре­де­лы види­мо­го» ста­нут 7 худож­ни­ков, кото­рые полу­чат при­зы от орга­ни­за­то­ров, а так­же спе­ци­аль­ный приз от ком­па­нии «Таке­да». 10 кон­кур­сан­тов будут пре­ми­ро­ва­ны поезд­кой в Моск­ву на тор­же­ствен­ное откры­тие выстав­ки финалистов.

​Заяв­ки на уча­стие в Кон­кур­се при­ни­ма­ют­ся в элек­трон­ной фор­ме до 30 мар­та 2021 г., вклю­чи­тель­но. Заяв­ка долж­на вклю­чать инфор­ма­цию об авто­ре (фото­гра­фию и крат­кую био­гра­фию), крат­кую анно­та­цию про­из­ве­де­ний, изоб­ра­же­ние в элек­трон­ном виде (не мень­ше 1200 х1800 пик­се­лей, 300 dpi). По всем вопро­сам, свя­зан­ным с запол­не­ни­ем фор­мы, мож­но обра­тить­ся по адре­су: arthelp@inbox.ru.

Допол­ни­тель­ную инфор­ма­цию мож­но най­ти на сай­те www.arthelp.space .

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