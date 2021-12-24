Республика Саха (Якутия) станет партнером «Российской креативной недели»

23 декабря 2021 года Роскультцентр и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Документ подписали во время пресс-конференции в ТАСС Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и руководитель ФГБУ «Роскультцентр», директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Соглашение закрепит планы по системному развитию и поддержке креативных индустрий в республике, проведению совместных исследований и мероприятий, образовательных программ, выработке предложений для развития этой сферы по всей стране.

Стороны подготовили план сотрудничества на ближайшие два года, который включает комплексный подход к развитию креативных индустрий с точки зрения развития инфраструктуры, событийной повестки, образовательных мероприятий и регуляторных изменений. Якутия намерена выступить регионом-партнером фест-форума «Российская креативная неделя» в Москве в 2022 году с собственной деловой программой и расширенными возможностями для включения в общую программу форума. В 2023 году запланировано проведение окружного форума «Российская креативная неделя» в Якутске. В рамках сотрудничества будет разработана программа деловых, образовательных и культурных мероприятий.

«Якутия вот уже несколько лет занимает ведущие позиции в российской креативной повестке, взяв курс на развитие кино, IT-индустрий, производство цифрового контента. Якутское кино со своим уникальным нарративом завоевывает внимание российских и международных кинофестивалей. Включение Якутии в повестку «Российской креативной недели» создаст дополнительные возможности для поддержки творческой молодежи, предпринимателей как ключевого элемента роста экономики региона», — подчеркнула руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Якутия сегодня является одним из лидеров в развитии креативных индустрий. Республика стала первым субъектом России, где на региональном уровне был разработан стратегический документ в этой области — Концепция развития креативной экономики республики до 2025 года. Впечатляющие результаты у ИТ-отрасли Якутии: регион традиционно занимает доминирующее положение в ДФО, обеспечивая свыше 85% экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке, а по итогам года республика, очевидно, войдет в ТОП-10 регионов России по этому показателю. Значительных успехов добилось и якутское кино: за 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных фильмов, якутские фильмы завоевали около 80 наград на престижных российских и международных фестивалях, а за неполный 2021 год сборы от кинопроката приблизились к 60 миллионам рублей.

«Ставка на креативные индустрии сделана нами неслучайно. Мы сегодня должны те блага, которые получаем от добычи полезных ископаемых, направлять на развитие новой экономики, ориентированной, в первую очередь, на развитие человеческого капитала, на реализацию того огромного креативного таланта, который имеется сегодня у Якутии. Очередным шагом на пути поддержки креативных индустрии в республике станет открытие первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал Труда», где на площади почти 14 тысяч квадратных метров будут сконцентрированы представители креативных индустрий, работающих в таких сферах, как анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, маркетинг и брендинг, дизайн, изобразительное и исполнительское искусство, образование. Проект станет ядром для дальнейшего развития креативных индустрий в Якутии и их масштабирования и выхода на российский и мировой рынок. Мы с самого начала, когда развивали ИТ-отрасль, ставили перед собой задачу, что не должны ориентироваться только на российский рынок, в первую очередь, нас интересовал мировой рынок. По ИТ-индустрии это у нас получилось, и сейчас мы думаем, что и по креативным индустриям будем ставить такие же планки, и уверен, что мы эту вершину возьмем», — заявил Айсен Николаев.

Фото — ТАСС

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