В Artplay появилось место для медитации

В Центре дизайна Artplay появилось бесплатное место для медитации – открылась светозвуковая инсталляция, призванная избавить горожан от стресса.

Художницa и дизайнер Мария Черняк-Беленькая (Maria Chernyak-Belenky) совместно с музыкантами Сергеем Пушкиным и Максимом Котновым представили светозвуковую инсталляцию «Помни свет Мандалы» в Центре дизайна Artplay. Посетить ее можно совершенно бесплатно с 23 декабря.

Для размещения арт-объекта выбрано необычное место – переход между строениями №3 и №4. Автору произведения было важно выйти из классических стен презентации и показа искусства и «поймать» своего зрителя в неожиданном месте. Собирая Мандалу, которая в буддийских практиках используется для медитации, Мария пытается помочь современному человеку переключить внимание, расслабиться и перезагрузиться, моделирует ситуацию «паузы», что особенно актуально в мегаполисе. Специально для арт-объекта записана аудиодорожка с обволакивающими пэдами и пульсацией – с учетом архитектуры места и движения звуковых волн в помещении.

В этой работе Мария Черняк-Беленькая продолжает исследовать возможности света как арт-медиа. «Проект «вне музея и галереи» наиболее ценен для меня как эксперимент, как взаимодействие, которого не ждут, – отмечает Мария. – Пандемия добавила тревожности. Мне захотелось сделать Мандалу, сакральный символ из буддизма, помогающий раскрытию внутреннего потенциала, концентрации и медитации».

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