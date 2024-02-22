Ретро-нуарный детектив «Зло» в сети Интернет

Две первые серии нового криминального детектива «Зло» с Даниилом Страховым и Любовью Толкалиной в главных ролях появились в сети Интернет. Сериал рассказывает о непростом выборе героев в эпоху «застоя» и основывается на одноименном романе Эдуарда Хруцкого.

Сериал кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени…

Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК.

В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флёров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства — журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.

Эдуард Хруцкий (1933-2010) хорошо известен поклонникам детективного жанра как писатель и кинодраматург, по произведениям автора были сняты такие фильмы и сериалы, как «На углу, у Патриарших», «Приступить к ликвидации», «Последняя осень», «По данным уголовного розыска» и др. «В моем романе описаны подлинные события. Герои его с чуть измененными фамилиями — реальные люди, по сей день живущие в Москве и за границей. Я был свидетелем и даже участником некоторых из упоминаемых событий», — рассказывал Эдуард Хруцкий.

Даниил Страхов, исполнитель главной роли:

«Любопытно, что название картины, как и романа, не про детективную линию и сюжетные перипетии, не про то, кто кому шею свернул или украл то, что плохо лежит. А про то, что наполняет жизнь героев и куда они все стремятся. И какими бы светлыми изначально не были помыслы моего героя, Ельцова, но борясь со злом, он сам этим злом становится. Остановится ли он, где черта невозврата, и есть ли она вообще, экран покажет».

Евгений Харитонов, исполнитель роли Игоря Анохина, друга главного героя:

«Сериал “Зло” про любовь и дружбу, про службу, про долг, про силу — про все то, что необходимо человеку, но в нашей сегодняшней жизни порой оказывается утерянным. Мой персонаж привлекает своей неоднозначностью — личная жизнь и долг в его сознании перемешаны и перепутаны, завязаны в тугие узлы. Он эти узлы пытается развязать, сохранив себя, остаться человеком верным долгу, порядочным и честным».

Алексей Пиманов, генеральный продюсер проекта:

«Роман “Зло” Эдуарда Хруцкого я прочитал лет 10 назад. И очень захотел его экранизировать. Редко читаешь детективы со своей, ни на что не похожей, атмосферой. “Зло” как раз из таких. Очень необычная история, в которой действуют очень необычные герои. Целых 10 лет сценарий ждал своего часа, потому что требовал масштабных, дорогих съемок и сильного актерского состава. И вот, наконец, все сошлось».

Ольга Погодина, генеральный продюсер проекта:

«Невероятное счастье для продюсера работать с материалом, основанном на хорошем литературном произведении. Романы Эдуарда Хруцкого — просто находка, особенно если стоит задача снять динамичный, исторический экшн-сериал, в котором напряжение и ритм повествования должны сочетаться с глубиной человеческих взаимоотношений, с драмой и правдой. Работа над проектом была для нас в радость, даже несмотря на такое жесткое название — “Зло”. На пике парадокса все интереснее».

Съемки сериала проходили в Минске и Москве.

Также роли в 12-серийном телепроекте РЕН ТВ, Wink и кинокомпании «Пиманов и партнеры» исполнили Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Борис Щербаков и другие актёры.