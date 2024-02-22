Семейный экшен «Детектив Табо»

Семейный экшшн «Детектив Табо» – это остросюжетное и трогательное приключение детей на африканском сафари. Картина рассказывает историю 11-летнего непоседливого мальчика Табо, который мечтает стать детективом.

По сюжету, Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но – его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмма предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

Картина снята по по мотивам книги обладательницы премии ЮНЕСКО Кирстен Бойе.

Кирстен Бойе принадлежит к числу самых популярных немецких авторов, пишущих для детей и юношества. Её по праву называют классиком современной детской литературы. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, она неоднократно номинировалась на премию имени Ханса Кристиана Андерсена, самую престижную награду в области детской литературы. Кирстен занимает активную общественную позицию и занимается благотворительностью. Совместно с несколькими немецкими издательствами она учредила грант для поддержки молодых писателей. Также Кирстен очень любит Африку и помогает детям этого континента. Книги Кирстен Бойе обожают читатели из разных стран, по ним снимают фильмы и мультсериалы. Писательница всегда занимает сторону ребёнка, а её истории и есть гимн детству.