«Дни смеха и веселья» в парке развлечений «Сказка»

Парк развлечений «Сказка» приглашает всех москвичей и гостей столицы украсить новый месяц весны 2023 юмором и звонким смехом!

1 и 2 апреля 2023 с 14:00 до 19:00 любимые персонажи всех поколений - клоун Ап и клоунесса Релька, подарят зажигательную анимационную программу, которая отправит каждого гостя в волшебный мир игр, шуточных эстафет и розыгрышей!

Калейдоскоп веселья дополнят забавные шоу, интерактивный спектакль и самая неповторимая атмосфера праздника!

1 апреля парк подарит своим посетителям Крио-шоу - это завораживающе-замораживающее зрелище. Ребята узнают об удивительных свойствах жидкого азота: в несколько секунд заморозят розу, чтобы разбить её на тысячи частей, испытают на себе "морозное дыхание", устроят дискотеку в ледяном тумане и, конечно, изготовят крио-мороженое.

2 апреля на главной сцене парка состоится интерактивный спектакль от театра «Каникулы» (лауреата международных фестивалей в России и Европе). Вместе с профессиональными клоунами дети и взрослые отправятся сквозь время и фантазию в мир музыки и движения, а также наполнят свой день самыми яркими эмоциями!

Вход на мероприятия бесплатный.

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