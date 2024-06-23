«Резервная копия» – экшен, фантастика, детектив и триллера в одном фильме!

2041 год. Рост социального и экономического неравенства ведет к увеличению числа насильственных преступлений. В связи с нарастающим страхом в обществе все граждане получили конституционное право к возвращению к жизни в случае неестественной смерти. Новая технология называется «Резервная копия»: любой человек может сохранять данные своего мозга каждые 48 часов и в случае внезапной смерти вернуться к жизни. Однако у этого закона немало противников, которые ведут против него активную борьбу. «Я не боюсь смерти. Зато я умру свободным», – такие настроения пропагандируют адепты движения «Река жизни».

Детектив Эмма Трахиновская расследует дело об убийстве ученого, создателя программы резервного копирования человека Давида Курулштатова и его жены Кристины. Для Эммы это не просто очередное задание, ее муж, известный пианист, также был убит активистами «Реки жизни». Чем больше Эмма узнает о программе резервного копирования, тем туже вокруг нее затягивается узел корыстных интересов, которые не имеют ничего общего с человеколюбием. Жажда наживы, религиозные догмы и научные открытия разводят, казалось бы, единомышленников по разные стороны баррикад. И на этом пути каждый борется лишь за себя и отстаивает свои убеждения.

Художественный фильм «Резервная копия», созданный на стыке нескольких жанров – экшена, фантастики, детектива и триллера, – затрагивает ряд непростых вопросов. Корректно ли возвращать к жизни человека с точки зрения религии? Где грань между миром людей и миром биороботов, получивших после восстановления возможность загружать себе любые знания и умения? Реально ли с точки зрения медицины подобная перезагрузка мозга, способен ли он выдерживать такую турбулентность, и ведутся ли подобные научные изыскания? «Ваша жизнь – ваше право» или она принадлежит государству?

Главные роли в фильме исполнили Андреа Могилова, Матей Гадек, Милан Ондрик, Вацлав Неужил, Карел Добры, Агата Крыштуфкова, Катажина Заваджка, Ивета Дускова, Ян Власак, Ричард Станке и другие.