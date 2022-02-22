Рина Гришина, Александр Яцко, Надежда Маркина и Анастасия Панина в мелодраме «Линия света»

28 февраля 2022 года на телеканале «Россия» состоится – премьера многосерийной мелодрамы «Линия света» с Риной Гришиной, Александром Яцко, Надеждой Маркиной и Анастасией Паниной в главных ролях.

18-летняя девушка Варя (Рина Гришина) живет с родителями и младшей сестрой в закрытой религиозной общине, которая исповедует принцип полного отказа от благ цивилизации. С самого детства Варю учили усердно трудиться, искренне верить, молиться и повиноваться воле Светлейшего (Александр Яцко). Харизматичный лидер использует людей в личных целях, и на Варю у него свои планы. Именно ее Светлейший наметил на роль четвертой жены, несмотря на то, что Варя – родная внучка его первой, «старшей» жены Аглаи (Надежда Маркина). Не желая следовать воле жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину, надеясь найти защиту у своей тети Лоры (Анастасия Панина), в другом городе. Лора много лет назад сама сбежала от пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим близким. Светлейший во что бы то ни стало намерен найти Варю. На беглянку объявлена настоящая охота.

Рина Гришина:

– Мне понравилась сама история, сценарий и моя героиня, потому что она кардинально отличается от тех, которые я играла раньше. Эта роль — как терапия! Роль человека, который верит, и, несмотря на то, что его постоянно предают, продолжает верить. Я очень давно ее ждала – не такую как все, особенную, очень светлую, со сложной историей.

Александр Яцко:

– Съёмки проходили очень хорошо и весело. Обычные в нашем деле производственные трудности преодолевались легко и незаметно, благодаря замечательной атмосфере, которая с первого дня работы сложилась в группе.

Режиссер Сергей Крутин:

– Сериал «Линия света» отличается, в первую очередь, темой — совершенно не заезженной, интересной. Не бывает неверующих людей, каждый верит в кого-то или во что-то. Этот фильм поднимает вопросы веры, и не только в Бога, речь идет о вере в дружбу, в любовь, в честность, в искренность.

Фото – телеканал «Россия»

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