Музей-заповедник «Коломенское» открывает масштабную выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества». Экспозиция будет представлена во Дворце царя Алексея Михайловича с 1 марта по 15 мая. Проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, одной из ярчайших фигур XVII века. Более 400 предметов XVI – начала XX вв. расскажут об истории старообрядчества в России, многие из которых зрители увидят впервые. Выставка будет сопровождаться уникальным vr-контентом, специально снятом в интерьерах Покровского кафедрального собора Старообрядческой церкви, расположенного на Рогожском кладбище.

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» подготовлена по инициативе Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, который в преддверии открытия отметил: «Убежден, что выставка станет важным духовным и культурным событием, позволит москвичам и гостям столицы ближе познакомиться с прошлым и настоящим старообрядчества, больше узнать о судьбах людей, внесших огромный вклад в развитие Москвы и России. <…> Выставка помогает осознать единство нашей общей истории, важность преемственности поколений и сбережения культурного наследия».

«В последнее время наблюдается рост интереса (научного, культурного и религиозного) к исконному, дораскольному, русскому православию – старообрядчеству. Радует, что и музейное сообщество не осталось в стороне и подготовило выставку, где наглядным образом представлена часть древлеправославной культуры, с которой может наглядным образом соприкоснуться каждый желающий», – рассказывает Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Выставочный проект призван не только познакомить посетителей с основными вехами старообрядческой истории, но и – главное – с людьми, для которых сохранение древнего православия стало ведущим жизненным принципом. Идеей персонифицированного показа истории старообрядчества определяется как название выставки: «От Аввакума до Агафьи», от первоучителя протопопа Аввакума до ныне обретшей всероссийскую известность сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, так и специфика экспозиционного ряда. Экспозиция покажет не только иконы, рукописные и печатные книги, предметы церковного обихода, документы, но и портреты XVIII-XX вв., что даст возможность публике увидеть лица людей разных эпох, преданно сохранявших старую веру и внесших значительный вклад в отечественную историю и культуру. Два века поступательного развития – XVIII и XIX – позволили проявиться многим ценным и общественно-значимым чертам, присущим традиционному жизненному укладу. Имена Морозовых, Солдатенкова, Рябушинских, Кузнецовых, Рахмановых ныне широко известны по их деятельности в области промышленности и банковского дела, щедрой благотворительности и меценатству, размаху коллекционирования.

Среди экспонатов можно выделить самое раннее из известных изображение протопопа Аввакума – икону, написанную в конце XVII – начале XVIII в. на Керженце, уникальные автографы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, этюды Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1887), подлинные документы времен Соловецкого восстания. Значимый раздел выставки составят артефакты из двух старообрядческих моленных, которые располагались в окрестностях Коломенского, а сейчас находятся в фондах музея-заповедника. В экспозиции будут представлены портреты купцов-старообрядцев: Ильи Ковылина, Федора Гучкова, Викулы Морозова, Козьмы Солдатенкова, Сидора Кузнецова и других. Также будет представлен целый комплекс предметов, связанных с Агафьей Лыковой – единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Суровая жизнь в глухой тайге не сломила этих людей. Старообрядческий менталитет, охватывающий не только религиозную, но и этическую сторону жизни, позволил им сохранить и богослужение, и книги, и иконы, и старинный бытовой уклад.

«Вера в Бога, сила духа и чистота души помогли всем старообрядцам выстоять в сложных, а порой весьма драматичных внешних условиях. Представленный на выставке материал демонстрирует неиссякаемые созидательные силы этих людей, направивших свои таланты не только на успешный земледельческий труд и предпринимательство, но также на храмоздательство, благотворительность, книгописание, иконописание, литье медных икон», – говорит куратор проекта Елена Юхименко.

Перов Василий Григорьевич (1833–1882). Портрет купца Сидора Терентьевича Кузнецова. 1873 г. Холст; масло. 125,0 × 93,0 см.

Пост. из Комитета по делам искусств РСФСР в 1947 г.

С.Т.Кузнецов (1806–1864) — представитель знаменитой купеческой старообрядческой династии, отец М.С.Кузнецова. Начало семейному делу положил прадед Матвея Сидоровича, Яков Васильевич: в 1810 году он построил в деревне Новохаритоново Бронницкого уезда Московской губернии фарфоровый завод. Его сын Терентий Яковлевич и внук Сидор Терентьевич основали фарфоро-фаянсовые заводы в Дулево Владимирской губернии (1832 г.) и в Риге (1843 г.). Затем семейное дело перешло в руки сына Сидора Терентьевича — Матвея Сидоровича, который превзошел своих предшественников размахом и предпринимательским талантом.

Икона «Святые Сава Стратилат, апостол Тимофей, Ангел Хранитель, преподобные Сергий Радонежский и преподобная Мария». Москва. 60–70-е гг. XIX в. Дерево, левкас, темпера. 35,0 × 30,0 см. Собрание о. Алексея Лопатина.

На иконе изображены святые, соименные роду Тимофея Саввича Морозова (1823–1889): его супруге Марии Федоровне (1830–1901) и сыновьям Савве Тимофеевичу (1862–1905) и Сергею Тимофеевичу (1863–1944). Состав святых на иконе отражает семейную ситуацию заказчика: в семье родилось пять дочерей, два сына, Иван (1855–1858) и Арсений (1857–1858), умерли в младенчестве.

Октай и Обиход на крюковых нотах. Ветка. Начало XIX в. Рукопись: бумага, чернила, киноварь, краски; полуустав, вязь; 5 миниатюр «Честным твоим Крестом», «Святой царь Лев Премудрый», «На реце Вавилонстей…», «Днесь ад стоня вопиет…» (на фото), «Воскресение твое, Христе Спасе…», 21 заставка, 14 больших инициалов в красках, 11 средних инициалов в красках, 2 больших киноварных инициала, средние и малые киноварные инициалы, 2 полевых украшения. Переплет: доски, кожа, слепое тиснение, металл (2 застежки), обрез позолочен, с чеканом 4о (28,0 × 22,6 см). 158 л.

Пост. из Овражной моленной села Коломенского в 1939 г. Владельческая запись почерком XIX в.: «Трифона Лубкова» (л. 158). Вероятно, ранее находилась в беглопоповской моленной в доме Е.К.Лубковой на Лужнецкой улице в Москве; после закрытия моленной в 1930 г. часть предметов были переданы в Овражную моленную.

Апостол. Москва, Типография Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца. 1 марта 1564 г. Книга: бумага, печать в две краски, гравюра на дереве (1): апостол Лука, орнамент: 48 заставок, 22 инициала, 51 рамка на полях, л. 81 без концовки. Переплет: доски, кожа, золотное тиснение, металл (2 застежки) 2о (31,0 × 21,5 см). 268 л. В экземпляре: 2 нн, 1–6 нн, 1, [1 пустой неверж.], 3–104, 106, 106–116, 120, 118–204, 204, 206–261 л. Нет л. последнего [т.е. 268] пустого. Пост. в дар, найдена в селе Коломенском на ул. Большая, д. 78 в 1962 г.

Икона «Архангел Михаил в предстоянии Спасу Эммануилу». Старообрядческий мастер. Конец XIX в. Дерево, левкас; темпера. 30,7 × 26,5 см. Пост. из Овражной старообрядческой моленной с. Коломенского в 1930-е гг.

Икона «Спас в силах». Первая половина XVII в. Дерево, левкас; темпера. 157,0 × 136,0 см. Пост. в 1924 г. из Никольского единоверческого монастыря в Преображенском

Икона «Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским». Старообрядческий мастер. Вторая половина XVIII в. Дерево, левкас; темпера. 98,0 × 62,0 см. Пост. из Овражной старообрядческой моленной с. Коломенского в 1930-е гг.

Агафья Карповна Лыкова. Фотограф В.М.Песков. 1980-е гг. Фотобумага, фотопечать. 12,7 × 19,4 см. Собрание М.А. Максимова. Происходит из архива С.П. Черепанова, начальника геологической экспедиции.

Письмо Агафьи Лыковой митрополиту Московскому и всея Руси Корнилию с поздравлением с 400-летием со дня рождения священномученика и исповедника протопопа Аввакума. Август 2020 г. Автограф. Бумага; полуустав. 30,0 × 20,5 см. Митрополия РПСЦ

А.П.Хотулев (1871–1948). Портрет архиепископа Иринарха (Парфенова). Москва. 1943 г. Холст, масло. 80,0 × 70,0 см. Митрополия РПСЦ. Подпись художника в нижнем правом углу: «А.Хотулев. 1943 г.». Архиепископ Иринарх — предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви в 1941–1952 гг.

Аникита Петрович Хотулев (1871–1948) учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1888–1895), окончил Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге (1900) и Санкт Петербургский археологический институт (учился в 1898–1901). Ученик И.Е.Репина, талантливый живописец и педагог. Член Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища (с 1910 г.) Преподавал в Старообрядческом институте графическое искусство. После революции работал в Отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса. Похоронен на Рогожском кладбище.

Письмо протопопа Аввакума к боярыне Ф.П. Морозовой на обратной стороне ее письма. Пустозерск. 1669 г. Подлинник, автограф Бумага, чернила; скоропись. 29,9 × 16,8 см. Пост. в составе Государственного архива Российской империи. РГАДА. Ф. 27 Приказ тайных дел. Д. 593–594. Л. 1 об.

Из-за нехватки писчей бумаги протопоп Аввакум написал свое ответное письмо боярыне Морозовой на обороте ее послания. По всей видимости, заключенные испытывали также недостаток в чернилах: ответ написан очень блеклыми, разбавленными чернилами. В послании в ответ на жалобы боярыни Ф.П.Морозовой на юродивого Феодора протопоп Аввакум отзывается о нем как о «добром человеке», которого должны любить все члены духовной семьи протопопа.

Икона «Священномученик Аввакум». Москва. Начало ХХ в. Дерево, темпера, 44,8 × 35,5 см. Пост. из церкви св. Николы на ул. Каляева в Ленинграде в 1933 г. ГМИР Инв.№ Б-4864-IV ГК 3079965

Надпись на фоне средника: «Образъ С[вя]таго С[вя] щенномученика Аввакума. Крѣпкаго поборника за древлѣ церковныѧ и свѧто Ѡтеческїѧ преданиїѧ». Официальная канонизация протопопа Аввакума (1620–1682) как священномученика и исповедника состоялась на Освященном соборе Белокриницкого согласия в 1917 г. Иконы с его изображением известны с XVIII в. В собрании ГМИР хранится еще одна икона, подобная публикуемой. Церковь святителя Николы Чудотворца (Миловская) — несохранившийся единоверческий храм на Захарьевской улице (позднее — ул. Каляева) в Петербурге, построен в 1799 г на участке старообрядца купца И.И. Милова. Новый храм возведен в 1852 г. по проекту Н.Е. Ефимова; взорван в 1932 г.

Крест киотный «Распятие Господне» с иконами «Преображение», «Вознесение», «Троица Ветхозаветная», «Богоматерь Знамение», «Богоявление», «Сошествие во ад». Выг. Первая половина XVIII в. Медный сплав, литье, чеканка, полировка, золочение, эмаль. 16,7 × 14,1 см. Собрание А.М.Иванова

Икона «Святые благоверные князья Борис и Глеб». Старообрядческий мастер. 30-40-е гг. XIX в. Москва. Дерево, левкас, темпера. 31,0 × 26,0 см. Собрание Г.В.Лепсверидзе

Икона написана в подражание строгановской иконописной традиции, которую особенно любили старообрядцы. В 1820-е гг. судиславский купец-старообрядец Н.А. Папулин купил у протоиерея сольвычегодского Благовещенского собора Афанасия Кириллова большую партию икон, составлявших убранство этого домового храма именитых людей Строгановых. Значительная их часть была переправлена в Москву, где отреставрированные образа обрели новых владельцев. Старообрядческие мастера (преимущественно федосеевские) не только выполняли необходимую «чинку» образов, что способствовало изучению приемов древней живописи, но и снимали с икон прориси (образцы), по которым писали новые произведения. Изографы повторяли удлиненные пропорции фигур, колористическое решение, подражали общей стилистике и приемам строгановских мастеров.

Икона «Спас Эммануил с евангелистами и архангелами». Старообрядческий мастер. Москва. Между 1805 и 1814 г. Дерево, левкас, темпера. 36,4 × 31,5 см. Собрание Г.В.Лепсверидзе.

На оборотной стороне иконы под верхней шпонкой процарапана владельческая надпись: «Написать Емануила Христа с евангелистами и архангелами по обѣщанию Московскаго Купца Алексея Егорова Случаева». Как позволяют установить данные ревизий, Алексей Егоров Случаев (род. в 1788 г.), из экономических крестьян села Зиновьева Покровской округи Владимирской губернии, прибыл в Москву в 1805 г. В 1811 г. он числился московским 3-й гильдии купцом, имел собственный двор в Лефортовской части города; выбыл из московского купечества в 1814 г. Таким образом, биографические данные заказчика позволяют датировать икону более точно.

Семен Денисов. Виноград Российский Выго-Лексинское общежительство. 1817 г. Бумага, чернила, киноварь, краски, золото; выговский полуустав, фронтиспис, заставка-рамка, заставка с миниатюрой с изображением Семена Денисова, большой инициал, заставки, концовки. Переплет выговский: доски, кожа, золотное тиснение, обрез позолочен, металл (1 застежка). 8о (19,3×11,4 см). 390 л. Собрание о. Алексея Лопатина.

В рукописи за парадным разворотом с фронтисписом и заставкой-рамкой следует не менее изысканный по своему декоративному решению: на л. 2 об. (на фото) помещены заставка с миниатюрой — портретом Семена Денисова (инициалы: «С Д») и прописанный золотом, большой, во весь лист инициал. В концовке на л. вписана дата: «1817 года».

Трезвонник (мартовская половина), на крюковых нотах. Выго-Лексинское общежительство. 1784 г. Рукопись: бумага, чернила, киноварь, краски, золото; выговский полуустав, вязь; фронтиспис, 3 заставки- рамки (одна с миниатюрой «Св. Иоанн Предотеча»), 2 миниатюры, заставки, большие инициалы в красках и киноварные. Переплет: доски, кожа, тиснение, обрез позолочен, с тиснением, металл (застежки утрачены) 4о (23,2 × 19,0 см). V+321 л. Собрание М.С.Бывшева

Трезвонник, или «Стихораль» включает значительное число служб русским святым, чьи памяти приходятся на вторую половину церковного года (март—август). Богато украшенная рукопись может служить образцом высокохудожественного оформления выговской книги. Включает три парадных разворота, на которых на лицевой стороне листа помещены многосложные заставки-рамки и украшения на полях поморского орнамента, а на обороте предыдущего листа — оригинальные композиции и миниатюры. Первый такой разворот (л. V об.—1) открывает фронтиспис, в середину которого вписано название книги: «Книга глаголемая Трезвонникъ мартовской половины» (другой вариант заглавия указан в оглавлении: «Описание настоящыя книги сея Стихораль»). На другом развороте (л. 123 об.—124 — на фото), открывающем службу на Рождество Иоанна Предотечи, 24 июня (в центр верхней части заставки- рамки вписано его изображение), помещена миниатюра «Птица Сирин» — творческая реплика известного выговского настенного листа, имевшего большую популярность. Внизу, под рамкой читается дата (нижняя часть букв и цифр попала в обрез): «1784 году …(?) апрѣля». Третий парадный разворот (л. 158 об.—159) предваряет службу на день памяти верховных апостол Петра и Павла, 29 июня. На миниатюре изображена вертикальная композиция с восьмиконечным крестом на вершине, напоминающая усложненное украшение на полях (см. л. 1); у его основания — лев и единорог, по сторонам — райские деревья с цветами и яблоками. В центре в картуше — изображение двух соединенных сердец с двумя крыльями с пояснительной надписью: «Сопряженная тѣлесы и совокупленная благодатию». Надо полагать, что смысл данного рисунка объясняется празднованием памяти святой «двоицы» — апостолов Петра и Павла. Обращает на себя внимание также то, что два парадных разворота, наличие которых в середине рукописи было совсем не обязательным, относятся к дням памяти святых с именами Иоанн, Петр и Павел; по всей видимости, эти имена имеют отношение к заказчику этой роскошной рукописи и его семье.

Неизвестный художник. Портрет И.А.Ковылина. Первая четверть XIX в. Холст, масло. 48,0 × 33,0 см. Собрание М.С.Бывшева.

На свитке в руке надпись — цитата из Книги притчей Соломоновых (Притч. 22: 1-2): «Лучше имя доброе, нежели богатство много, / паче сребра и злата благодать благая. / Богатъ и нищь сретоста другъ дру/ га, обоихъ Господь сотвори». На других портретах, в частности, хранящихся в ГИМ, содержание надписи иное: «Кто православную вѣру усердно соблюдаетъ, того она прославляетъ. и отъ бѣдъ избавляетъ. По преселѣнии жъ отъ [жизни] временныя Царствия небѣснаго сподобляетъ и з Богомъ соединяетъ» (ГИМ 66974 И I 863, ГИМ 72630 И I 2388). На обороте на дублировочном холсте воспроизведена надпись XIX в.: «Благодетель мой Илья Алексѣевичь Кавылинъ. Помре 1809го года августа 21го дня».

Икона «Обитель преподобных Зосимы и Савватия Соловецких». Конец XVII в., с прописями XIX в. Врезок. Дерево, левкас, темпера. 31,5 × 27,0 см. Собр. Л.И.Вольфсона

Икона «Душа чистая». Старообрядческий мастер. Выг. Середина XVIII в. Дерево, левкас, темпера. 32,0 × 27,0 см. Собрание Л.И.Вольфсона

Подобное аллегорическое изображение душевной чистоты в виде девицы в царском венце, повергшей дракона и связавшей льва (символы побежденных страстей), восходит к гравюре «Чистота аки девица преукрашена», опубликованной в листовом издании Киево-Печерской лавры в 1627 г. Подобный сюжет встречается в рисованных лубках и лицевых синодиках, но гораздо реже — на иконах. Е.Ю.

Икона «Св. священномученик Аввакум». Нижегородские земли (Керженские скиты?). Конец XVII — начало XVIII в. Дерево, темпера. 14,6 × 12,5 × 2,5 см.

Пост. из Никольского единоверческого монастыря в Москве в 1923 г. (ранее в собрании А.И. Хлудова) ГИМ 54727 И VIII 4419 ГК 5353350 Алексей Иванович Хлудов (1818–1882) — московский 1-й гильдии купец, фабрикант, благотворитель, единоверец, один из учредителей и казначей Братства святого Петра митрополита, коллекционер древних рукописей и старопечатных книг. По его завещанию, собрание было передано в Никольский единоверческий монастырь в Москве (ныне хранится в ГИМ и РГБ).

Козьма Терентьевич Солдатенков. Гравер М.В. Рундальцов. Санкт-Петербург. 1902 г. Бумага, офорт. 44,5 × 32,5 см (лист обрезан). Пост. от М.И. Забелиной в 1909 г.

Соборный приговор соловецких иноков о непринятии новопечатных книг. Соловецкий монастырь. 8 июня 1658 г. Подлинник с подписями-автографами участников собора. Бумага, чернила, скоропись. 3 л. 41,0 × 16,5; 36,2 × 16,5; 21,3 × 16,5 см.

Пост. в составе собрания Синодальной библиотеки в 1920 г. ГИМ 80370/1886 Син. грам. 1171 ГК 23223295 Первые новопечатные книги (печатные Служебники 1655, 1656 и 1657 гг., а также книгу «Скрижаль» 1656 г.) были привезены на Соловки в конце октября 1657 г.: по прямому распоряжению новгородского митрополита их приобрел в Холмогорах соловецкий приказной старец Иосиф и отправил в монастырь со своим сопроводительным письмом от 10 октября 1657 г. Соловецкие книжники внимательно рассмотрели новые книги, сочли не схожими с древними рукописями. 8 июня 1658 г. черный собор монастыря принял решение отказаться от новых книг и не причащаться у священников, которые станут по ним служить. На обороте подлинного документа — многочисленные подписи участников собора — соборных старцев, священноиноков и монахов.

Андрей Борисов. Житие Андрея Денисова. Выго-Лексинское общежительство. 10-е XIX гг. Рукопись: бумага, чернила, киноварь, краски, твореное золото; выговский полуустав, 1 миниатюра, заставка- рамка, заставка, полевое украшение, большой полихромный инициал, средние киноварные инициалы, вязь. Переплет выговский XIX в.: доски, кожа, тиснение, металл (застежки утрачены). 4о (20,5×16,2), П+238+I л.

Пост. в составе собрания А.С.Уварова в 1917 г. ГИМ 80270/820 Увар. 817-4° ГК 21279637 Житие Андрея Денисова было составлено выговским киновиархом и писателем Андреем Борисовым в 1780-е гг. на основании письменных источников и устных свидетельств младших современников первого руководителя пустыни. Рукопись, являющаяся ярким образцом книжного искусства Выга, украшена выходной миниатюрой с изображением Андрея Денисова, которая по манере исполнения и декоративному решению идентична рисованным настенным листам с изображениями выговских киновархов.

С.Д.Милорадович (1851–1943). Путешествие Аввакума по Сибири. 1898 г. Холст, масло. 124,5 × 169,5 см.

Пост. из Центрального антирелигиозного музея (Москва) в 1946–1947 гг. (в ЦАМ куплена у автора в 1937 г.). ГМИР Инв. № А-800-IV ГК 2358091 В нижнем правом углу: «Милорадовичъ 1898».

В проекте учавствуют Музей-заповедник «Коломенское», Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви, Государственный исторический музей, Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Государственный музей истории религии, Самарский областной художественный музей, Егорьевский историко-художественный музей, Серпуховской историко-художественный музей и частные собрания.

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