Рисунок – как кинокадр

Государственный музей Л.Н. Толстого представит выставку иллюстраций А.В. Николаева к роману «Война и мир».

Лев Николаевич Толстой писал роман «Война и мир», ставший классикой мировой литературы, семь лет: с 1863 по 1869 год. Писатель прорабатывал каждый образ, изучал источники в Румянцевском музее в Москве, читал исторические сочинения. Толстому помогли и семейные предания: рассказы отца, участника войны 1812 года, родственников, близких. В 1867 году Толстой ездил на Бородинское поле, где сделал зарисовки и заметки для книги. Из этой поездки Толстой писал жене Софье Андреевне: «Только бы дал Бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было».

С большим интересом к книге относился художник Андрей Владимирович Николаев. В 1950–1970-е годы он работал над несколькими сериями иллюстраций к роману «Война и мир».

Именно работы А.В.Николаева являются одними из самых известных иллюстраций к роману. Увидеть их можно на выставке «”Война и мир” глазами художника Андрея Николаева», которую Государственный музей Л.Н.Толстого представит в Ефремовском доме-музее И.А. Бунина (г. Ефремов, Тульская обл.). Экспозиция откроется 21 июля и продлится до 28 августа.

Николаев, выпускник ВГИКа, жил в эпоху бурного развития кинематографа. Многие называли его иллюстрации слишком кинематографичными, говорили, что художник отошел от традиционного иллюстрирования. Однако это не просто зарисовки кадров, а художественные образы, за каждой иллюстрацией стоит большая работа, процесс выбора композиции и цвета.

Иллюстрации Андрея Владимировича Николаева – результат очень талантливого художественного переосмысления великого литературного наследия Льва Толстого и, прежде всего, бессмертного романа писателя – «Война и мир».

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