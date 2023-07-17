Участники проекта «Институт оперы» стали победителями ХIV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

Они признаны лучшими среди более чем 400 молодых оперных певцов из 14 стран, подавших заявки на участие в Конкурсе, который проходил с 12 по 15 июля в Капелле Санкт-Петербурга.

Елизавета Кулагина

Иван Григорьев

Валерия Горбунова

В состав жюри вошли певцы и деятели музыкальных театров из России, Беларуси, Узбекистана, Италии, Швейцарии: Маквала Касрашвили, Лариса Гергиева, Оксана Волкова, руководитель арт-агентства «Ariosi Management» Алессандро Ариози (Италия), кастинг-директор Театра Массимо в Палермо Алессандро Ди Глория и многие другие.

Решением жюри участница первого потока образовательного проекта «Институт оперы» Елизавета Кулагина награждена третьей премией и званием лауреата Конкурса. Также она стала обладательницей специальной премии «За лучшее исполнение оперной арии из репертуара Марии Каллас».

Участница второго потока «Института оперы» Валерия Горбунова завоевала приз зрительских симпатий. Также ей присужден специальный приз Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» — «За лучшее исполнение произведения из репертуара Е. В. Образцовой» — участие в творческих проектах Фонда в 2024 году, посвящённых 85-летию со дня рождения Е.В. Образцовой.

Еще один участник второго потока «Института оперы» - Иван Григорьев – получил специальный приз АНО «РИвЕр» и Благотворительного фонда Елены Образцовой «За лучшее исполнение произведения С.В. Рахманинова» - сольное выступление в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка».

Арт-агентство «Премьер» реализует проект «Институт оперы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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