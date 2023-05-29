Родные стены всё припомнят: премьера сериала «Райцентр» на Иви!

Онлайн-кинотеатр Иви анонсировал дату выхода нового сериала «Райцентр», производством которого занималась Продюсерская компания «Среда». Главные роли исполнили Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов, Карина Разумовская и другие. Все серии «Райцентра» станут доступны зрителям 23 июня на Иви.

Сериал Иви «Райцентр» — это комедийный криминальный детектив, в котором повзрослевшие на 20 лет одноклассники, встретившись на юбилей выпуска, пускаются во все тяжкие. В главных ролях снимались Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер, Агриппина Стеклова и другие.

Режиссерами-постановщиками проекта выступили Данил Чащин и Эдуард Мошкович, который также выступил оператором сериала. «Райцентр» — четвертый совместный проект Иви и «Среды», над которым работали продюсеры Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов. К составу группы «Райцентра» также присоединились креативные продюсеры Максим Полинский и Николай Булыгин. Ведущий продюсер проекта — Данила Ипполитов. Шоураннером и автором сценария выступила Ира Пивоварова, продюсером девелопмента — Ирина Прохорова.

В райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом.

Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.

Дмитрий Чеботарев, актер:

– Мы долго ждали этого дня. Настал момент, когда можно уже желать зрителям приятного просмотра. Мы старались сделать всё возможное, чтоб просмотр был именно приятным, захватывающим, волнующим и трогательным. Эта первая встреча всегда волнительна, но мы создавали наш проект с любовью, вниманием и уважением к зрителю, который нас ждёт.

Данил Чащин, режиссер:

– У Шекспира есть сонет, он звучит так: «Не поискать ли мне тропы иной, Приемов новых, сочетаний странных». В процессе съемок мы пытались эту странную, неожиданную формулу найти. Когда я читал впервые сценарий, было очевидно, что у этой истории нет конкретного жанра: «Райцентр» - это и триллер, и комедия, и драма, и фантастика. Моя задача, как режиссера, заключалась в том, чтобы умело всё соединить и придумать уникальный язык, которым эту дерзкую историю можно было бы рассказать, чтобы зрителю было страшно и смешно одновременно. Это мой дебют в кино, о котором я мог только мечтать: работа с лучшей командой, отличный актерский кастинг, интригующий и смешной сценарий, премьера на ММКФ и релиз на Иви. Ставя спектакли и снимая кино, я делаю то, что сам хотел бы посмотреть. Так получилось, что я лично в списке фанатов этого сериала, и, надеюсь, что его зрители ко мне присоединятся.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:

– В «Райцентре» есть все, что буквально очаровывает и затягивает зрителя с первых кадров. Очень знакомая каждому ситуация — встреча школьных выпускников, которая превращается в настоящую катастрофу. Это остроумная детективная комедия, действие которой разворачивается в небольшом районном центре, подкупает сюжетом, своими загадками и очень колоритными персонажами.

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