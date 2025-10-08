Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Роковая ошибка» шансонье Виктора Трегубова

«Роковая ошибка» шансонье Виктора Трегубова

editor
By editor
13
Виктор Трегубов - Роковая ошибка - песня

Известный российский шансонье Виктор Трегубов в новой песне «Роковая ошибка» обращается к теме внезапного и болезненного романтического разочарования. Текст построен как откровенный рассказ от первого лица: герой проходит путь от случайного знакомства и романтической эйфории до осознания, что он оказался лишь частью легкомысленной игры. Лирика проста, но именно в этой прямоте чувствуется сила — слушатель узнаёт в словах собственные истории и ошибки.

Здесь нет сложных метафор или замысловатых образов — Трегубов работает с понятным языком, близким к живому разговору. Татуировка, интернет-знакомства, флирт «на раз» — это детали современной жизни, которые вплетаются в традиционный сюжет о любви и предательстве. Благодаря этому текст звучит актуально, не теряя при этом своей универсальности: это могло произойти с любым человеком. Именно поэтому название «Роковая ошибка» становится ключевым образом всей композиции.

Музыка следует канонам шансона: ритмическая основа чёткая и ровная, гитара задаёт интонацию искренней исповеди. Мелодия сдержанная, без избыточных украшений, что подчёркивает доверительный тон повествования. Женские подпевки здесь играют особую роль — они словно добавляют голос второй стороны, оттеняя мужскую прямоту лёгкой ироничной интонацией.

Важно, что Трегубов не пытается выйти за рамки жанра, но и не растворяется в его штампах. Он берёт узнаваемую форму и наполняет её конкретным содержанием, близким современному слушателю. В результате «Роковая ошибка» работает не только как история одного героя, но и как собирательный портрет ситуаций, где личные надежды сталкиваются с холодным цинизмом.

Эта композиция подойдёт тем, кто ценит традиционный русский шансон, но ищет в нём актуальные мотивы и живую правду. Она близка слушателям старшего поколения, которые видят в ней продолжение знакомой музыкальной линии, и в то же время способна привлечь более молодую аудиторию — за счёт узнаваемых реалий и искренности в подаче. Песня будет органично звучать и в радиоформате, и на камерных концертах, где важна личная история, рассказанная от первого лица.

Предыдущая статья
Дневник международного фестиваля «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА»: день первый

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru