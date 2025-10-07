Дневник международного фестиваля «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА»: день первый

Творческие коллективы из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья собирались вчера в московском Театре Мимики и Жеста, где проходит VIII Международный фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального проекта «Семья».

Уже с утра на сцене ТМЖ шли репетиции: церемонии открытия фестиваля, спектаклей «5 метров под землей» Народного молодежного театра эстрады из Минска (Беларусь) и «Не/женское дело» Творческого коллектива «Космическая молодежь» из Калуги.

Денис Морозов, режиссер-постановщик спектакля «Не/женское дело»:

— Наш коллектив во второй раз участвует в фестивале «Территория жеста». В прошлом году мы показали спектакль «Грезы о земле и небе», в этот раз привезли спектакль, посвященный Великой Отечественной войне.

Анастасия Пахомова, сценарист и режиссер «Не/женское дело»:

— В прошлом году наш спектакль стал «Лучшим музыкальным спектаклем фестиваля», чему мы, конечно, были бесконечно рады. На нынешнем фестивале мы хотим представить свою новую работу.

Музыкально-драматический спектакль «Не/женское дело» рассказывает о героическом участии советских женщин в Великой Отечественной войне, причем события тех славных и трагических лет зритель увидит глазами непосредственных участниц — снайпера Татьяны Барамзиной, танкистки Марии Октябрьской, летчицы Марины Расковой, писательницы Мариэтты Шагинян. Каждая из героинь рассказывает о своей судьбе. В сценарии использованы мемуары, газетные публикации, документальные диалоги, а также стихи и песни о войне. Спектакль идет на русском жестовом языке в сопровождении синхронного перевода на русский язык.

Анастасия Пахомова:

— Наш спектакль про женщин военного времени, про женские судьбы, про тяготы женщин на фронте и в тылу. В год 80-летия Великой Победы нам хотелось вспомнить участниц и героинь тех событий, чьи имена вписаны в историю нашей страны.

Денис Морозов:

— Для меня главное — и, думаю, Анастасия согласиться со мной, — это не победа в какой-либо из номинаций, а возможность показать наш спектакль. Спектакль, на мой взгляд, качественный и нужный сегодня.