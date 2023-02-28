Образовательный проект «Институт оперы» проведёт финальный гала-концерт в «Зарядье»

Вперед к мечте: подготовка к гала-концерту образовательного проекта « Институт оперы ». 24 апреля в 19:00 в Московском концертном зале Зарядье состоится финальный гала-концерт проекта «Институт оперы». В рамках концерта выступят 20 лучших финалистов проекта, которых выберут экспертная комиссия и педагоги.

Позади уже половина пути. На протяжении четырех месяцев вокалисты представляют арии, которые разбирали с педагогами проекта. Благодаря их росту каждый месяц за участников проекта можно отдать свой голос, посмотрев их исполнения на официальном сайте и на платформе Одноклассники, которая является партнером проекта. Участник, который наберет большинство голосов за все 4 месяца обучения, попадет в число 20 лучших финалистов оперного проекта. Этот проект интересен для всех участников и для меня не менее! Мы делимся своим опытом, признаюсь, много узнаю полезного и для себя. Например, немецкий репертуар мы с девочками изучали вместе, с большим интересом, обмениваясь важной и ценной информацией и делясь впечатлениями и наблюдениям – Агунда Кулаева, Российская оперная певица.

Зрителей концерта ожидает много сюрпризов, а главное — выступление педагогов проекта: солистки Метрополитен-опера, приглашенной солистки Большого театра России Любови Петровой, солистки Большого театра России Екатерины Морозовой, солиста Московского Театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Алексея Татаринцева, заслуженной артистки России, солистки Большого театра России, солистки Московского Театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Агунды Кулаевой. Вечер пройдет в сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva. Дирижер концерта - Мигран Агаджанян.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Арт-агентством «Премьер», которое является первым и единственным в России продюсерским агентством оперных певцов.

Подробности и билеты по ранее предложенной ссылке.

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