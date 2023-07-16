РОСИЗО наградил победителей Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского»

13 июля в летнем кинотеатре РОСИЗО состоялся финал Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского». На церемонии были оглашены имена победителей в пяти номинациях конкурса. Соорганизаторами конкурса выступили РОСИЗО, МОСКИНО, Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

По мнению авторитетного жюри, лучшей в номинации «Любовь» стала работа Романа Синицына «Один». В номинации «Детство» победила лента Алены Поляковой «Месяц май». Лидером в номинации «Ностальгия» стала одноименная работа Анастасии Хроленко. В номинации «Космос» лучшей была признана лента «Вода» студии творческого музицирования «Орфика». И, наконец, в номинации «Пейзаж» победителем стала работа «Вослед волне» творческого объединения «More».

«Видео-арт очень важен как для развития современного искусства, так и кино. Благодаря Всероссийскому конкуру видео-арта "Миры Тарковского" мы стремимся открывать новые имена и таланты», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

По словам директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрия Давиденко, проект получился очень интересным и стал частью того самого мира, которым жил Андрей Тарковский.

«Кино, которое снимают участники конкурса, — это уже не просто видео-арт или инсталляция. Это начало пути к большому авторскому кино. Мне кажется это замечательным, необходимо продолжать этот поиск и расширять вовлеченность в конкурс», — резюмировал Дмитрий Давиденко.

Генеральный продюсер фестиваля «Короче» Антон Калинкин: «В первую очередь конкурс видео-арта — это возможность творческого самовыражения. А во вторую — он важен еще и тем, что предоставляет начинающим авторам возможность показать свои работы профессионалам и экспертам отрасли, услышать их мнение, критику, советы, что тоже важно».

Ольга Галактионова добавила, что работы победителей конкурса в течение года будут транслироваться в фойе кинотеатров сети МОСКИНО, а также будут показаны 15—20 августа в Калининграде, в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче».

Напомним, что в финал вышли 66 участников, среди которых жюри выбрало пять лучших работ. Участие в конкурсе приняли российские художники и кинематографисты, а также поклонники творчества режиссера, создающие видео-арт. Всего на конкурс было представлено 72 работы в номинациях «Любовь», «Детство», «Ностальгия», «Космос», «Пейзаж». Жюри оценило работы и определило призеров конкурса в каждой из номинаций. Прием заявок прошел с 1 апреля по 31 мая 2023 года. Работы всех участников Первого и Второго конкурса остаются в медиатеке РОСИЗО и становятся частью его фондов.

В состав жюри вошли директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, генеральный директор МОСКИНО Наталья Мокрицкая, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, владелец и генеральный продюсер фестиваля «Короче» Антон Калинкин, заместитель директора Института кино Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент факультета креативных индустрий Дмитрий Котов, вице-президент Российской академии художеств, президент Творческого союза художников России, мультимедийный художник Константин Худяков.

Проект посвящен поиску преемственности, отсылкам и влиянию Андрея Тарковского в контексте культурной̆ и исторической̆ эпох, приглашает к исследованию и переосмыслению наследия мастера. Многозначительные фильмы Тарковского волнуют и держат в напряжении каждое следующее поколение зрителей, остаются в памяти и чувствах, помогают узнавать себя и открывать миры.

Андрей Тарковский — один из величайших отечественных режиссеров, классик мирового кино. Его творчество многие годы востребовано и пользуется неизменной популярностью у профессионалов и просто любителей кино, продолжающих искать к нему «ключи».

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