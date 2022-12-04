РОСИЗО объявил о планах совместных музейно-выставочных мероприятий России и Узбекистана на 2023 год

30 ноября 2022 года генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на Международной конференции «Наследие Евразии в музеях СНГ», которая состоялась в Государственном музее истории Тимуридов в Ташкенте в рамках программы «Наследие Содружества. Традиции для будущего».

На открытии мероприятия выступил первый заместитель руководителя Агентства культурного наследия Министерства туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Турсунали Кузиев, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, главный советник Всероссийского музея декоративного искусства, автор идеи, научный руководитель программы «Наследие Содружества. Традиции для будущего» Галина Андреева и другие.

«Самая масштабная программа межмузейного сотрудничества на пространстве СНГ реализуется с 2016 года по инициативе Всероссийского музея декоративного искусства, — напомнила директор музея Елена Титова. — При поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы ежегодно проводим в странах Содружества международные конференции и выставки. В этом году мы собрали в Ташкенте 45 спикеров — руководителей музеев и институций в сфере культуры из восьми стран СНГ. Рады, если у программы появятся новые партнеры».

В рамках конференции генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова объявила, что РОСИЗО готов выступить организатором различных культурных и музейно-выставочных проектов на пространстве СНГ.

В своем выступлении Ольга Галактионова рассказала о возможностях, основных целях и задачах Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Она отметила фундаментальную важность изучения и продвижения духовно-исторического наследия, более тесного сотрудничества и развития межмузейного взаимодействия на пространстве СНГ, включая организацию совместных мероприятий в области культуры.

«Мы очень рады расширению нашего сотрудничества с Узбекистаном в культурной сфере. Так в наших планах на 2023 год открытие двух совместных выставок с Государственным музеем искусств Узбекистана: «Образы России. Реалистические традиции в российском искусстве XX века» и «Узбекские художники в собраниях русских музеев» в Ташкенте, а также еще один совместный проект с Государственным музеем искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе — выставка «Советский Узбекистан. К 100-летию образования СССР», — подчеркнула генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В апреле 2023 года РОСИЗО запускает международный проект — выставку уникальных коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого Республики Каракалпакстан и музея «Новый Иерусалим», которая впервые представит широкой публике неизвестных художников советского поставангарда 1920−1930-х годов.

Целью реализации совместных проектов являются расширение и укрепление культурного пространства, популяризация и продвижение культурно-исторического наследия среди молодого поколения, обмен опытом и совместное развитие культурных учреждений.

Также в феврале 2023 года РОСИЗО организует масштабный выставочный проект, посвященный 100-летию создания СССР — «ДК СССР», который объединит искусство стран постсоветского пространства. Выставка станет глобальной инсталляцией и продемонстрирует культурологический феномен, появившийся благодаря СССР. Актуальность проекта обусловлена идеей объединения народностей, различных традиций и менталитетов.

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