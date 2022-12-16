РОСИЗО с брендом Two Eagles представляет лимитированную коллекцию сумок ручного ткачества с уникальным орнаментом

РОСИЗО совместно с брендом Two Eagles разработал лимитированную коллекцию сумок ручного ткачества с уникальным орнаментом. Проект приурочен к масштабной выставке «ДК СССР», которую РОСИЗО откроет в Центральном Манеже в феврале 2023 года.

Two Eagles — это первый современный бренд, активно популяризирующий использование тканей ручного ткачества для изготовления различных изделий. Идея бренда заключается в свежей трактовке этнических принтов и использовании ремесленного труда в современном обиходе. Все сумки отшиваются из натурального шелка и хлопка, сотканных и окрашенных вручную. Для изготовления тканей мастера используют старинные технологии из Средней Азии.

По словам генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, такая интеграция важна с точки зрения поддержки современных дизайнеров, которые обращаются к народным традициям. «Перед дизайнерами стояла задача создать стильный и современный орнамент, который бы при этом ассоциировался с советской эпохой. В результате художники отрисовали один из самых узнаваемых графических символов того периода — колос, широко представленный в советской геральдике как обозначение сельского хозяйства. Наш совместный проект с Two Eagles — история о многонациональном государстве, о культурных различиях наций, которые оказали взаимное влияние друг на друга. Более того, пример такой интеграции поможет привлечь молодежь, стимулировать спрос на продукцию российских производителей и способствовать импортозамещению», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Масштабный межмузейный выставочный проект, приуроченный к 100-летию образования СССР, апеллирует к идее Домов культуры, получившей активное развитие в 1920-е годы и ставшей впоследствии общесоветской. «ДК СССР» — глобальная инсталляция, которая отразит культурную среду советского периода в контексте истории изобразительного искусства, архитектуры, кино, театра и музыки.

Уникальный орнамент был специально создан для линейки сумок РОСИЗО. На шелковые нити был нанесен узор, а затем их окрасили. Далее на ручном ткацком станке мастер из этих нитей изготовил шелковое полотно. Создание на ручном ткацком станке одного полотна из шелка занимает около 90 дней. Пошив тоже полностью ручной, без использования поточного метода труда. На всех этапах производства — от создания орнамента, окрашивания, ткачества до пошива готового изделия — мастера работают вручную. На каждую сумку в среднем уходит 72 часа ручной работы.

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