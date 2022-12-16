Объявлены победители конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма в Московской области»

Министерство культуры и туризма Московской области объявило победителей ежегодного профильного конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области».

Победителем в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» стала Ирина Смирнова из «ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России», в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» – Александр Дудин из Музея памяти Лопасненского края, «Лучшим официантом гостинично-ресторанного сервиса» стал Антон Заозерский из парк-отеля «Горизонт», в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» победил Максим Власов из конгресс-отеля «Ареал», «Лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» стала Екатерина Конахина из «Старая Гостиница Лавры».

Кроме того, еще 10 человек стали призерами в пяти номинациях конкурса.

В финал состязаний вышли 8 конкурсантов в номинациях «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», 4 человека – в номинациях «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» и 5 человек – в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса».

Результаты заочного этапа конкурса станут известны до 25 декабря.

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