РОСИЗО выступил соорганизатором первой Художественной академии атомградов

В Удомле, городе-спутнике Калининской АЭС (Тверская область), состоялось торжественное подведение итогов первой Художественной академии атомных городов Зураба Церетели. Ее организаторами выступили программа «Территория культуры Росатома», АО «Концерн Росэнергоатом», РОСИЗО, Российская академия художеств и администрация Удомельского городского округа.

В течение недели несколько десятков одаренных детей из атомградов России знакомились с различными профессиями в сфере изобразительного искусства. Им рассказали о скульптуре, мозаике, архитектуре, станковой живописи, диджитал-искусстве и профессии театрального художника. Творческими мастерскими руководили приглашенные наставники — профессиональные художники. В финале мероприятия дети продемонстрировали экспертному жюри созданные ими произведения и рассказали о полученных теоретических знаниях по истории искусства.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на церемонии закрытия Академии с приветственным словом и пожеланиями участникам.

«Спасибо огромное "‎Территории культуры Росатома"‎, Тверской области, Удомле, Российской академии художеств, всем организаторам и участникам Академии. Можно много говорить о кадровом голоде и о том, что ничего значимого вокруг не происходит, а можно — действовать, создавая наше общее будущее.

Хочу отметить, что РОСИЗО в этом проекте участвует с расчетом. Нам хочется помогать росту талантливых художников и творцов, и, судя по работам ребят, которые мы увидели, перспективы хорошие! А значит, впереди — большая совместная работа, создание ярких произведений, развитие нашей культуры и искусства.

Ребята, вы невероятно талантливые, и я уверена, что вас ждут победы, если будете помнить, что самое важное в творческом процессе — дисциплина. Если хотите добиться успеха, не бросайте трудиться, работайте над собой, любите свое дело», — отметила Ольга Галактионова.

С приветственным словом перед учениками академии также выступили руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева, член президиума и академик РАХ Константин Петров, министр культуры Тверской области Ксения Глинка и другие.

Всего обучение в первой Художественной академии прошли 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет из почти 20 городов атомной отрасли России. Основной целью деятельности академии организаторы считают профориентацию детей на изобразительное искусство. Мероприятие было приурочено к 200-летию уроженца тверской земли, известного русского художника Григория Сороки — ученика живописной школы А. Г. Венецианова.

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