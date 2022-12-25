РОСКИНО планирует расширить образовательные программы в 2023 году

В числе новых инициатив, которые разрабатывает компания, – семинары с фокусом на международную копродукцию. Основными темами станут: возможности совместного производства в сфере анимации и VFX; особенности съемочного процесса в разных странах и презентация локаций для съемок; принципы успешной презентации проекта потенциальным инвесторам и партнерам, разработка сценария с точки зрения копродукционного потенциала, а также многие другие темы. Для сотрудничества в рамках проекта рассматриваются Мексика, Южная Корея, Сербия, Египет, Индия, Китай и другие страны.

РОСКИНО намерено продолжить образовательные инициативы в следующем году, учитывая опыт реализованной программы «Новая оптика» под брендом ROSKINO Academy. Проект для российских кинематографистов был запущен в июне 2022 года при поддержке Минкультуры России; его главной целью стало изучение специфики ключевых для отечественной киноиндустрии рынков.

В рамках «Новой оптики» состоялось тринадцать онлайн-семинаров с привлечением семнадцати международных экспертов по кинорынкам Китая, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Индии, а также стран СНГ, в частности, Узбекистана и Казахстана.

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Темами семинаров в 2022 году стали: анализ локальной медиаиндустрии и особенности кинорынков разных стран; дистрибуция и международные продажи; обзор национальных кинематографов; case study успешных российских проектов на рынках Азии, Ближнего Востока, господдержка, возможности копродукции, стандарты медиаконтента, культурный код в разных странах и многие другие.

Международными спикерами выступили продюсер Ду Лян, глава компании Airmita Cultural Development Co., Ltd.; Марко Мюллер, директор международного кинофестиваля в городе Пинъяо, кинокритик, историк, продюсер, китаевед; Haла Элмаллавани, исполнительный продюсер с более чем 20-летним опытом успешной работы на Ближнем Востоке, экс-руководитель направления контента телеканала Discovery MENA; Хеба Кораем, советник по контенту и дистрибуции для различных государственных структур в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне; Джаякумар Прабхакаран, генеральный директор индийской Toonz Media Group; Нина Латх Гупта, экс-управляющий директор Национальной корпорации развития кино Индии (NFDC); Сайера Худайбердиева, продюсер, руководитель отдела международных отношений Агентства кинематографии Республики Узбекистан; Дмитрий Воробьёв – генеральный директор Bayram-film, крупнейшей в Средней Азии кинокомпании с полным циклом производства, и другие.

В качестве модераторов и кураторов в проекте ROSKINO Academy 2022 приняли участие продюсер и востоковед Ольга Каширина; эксперт в сфере международной дистрибуции контента и копродукции Катерина Пшеницына; исполнительный директор журнала «КиноРепортер» Алексей Говорухин; кинокритик, программный директор фестиваля «Пилот» и преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин; журналист и директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.

К проекту привлекались и российские образовательные учреждения в сфере киноиндустрии. Так, семинары образовательного блока по Индии проходили в гибридном формате на площадках Московской школы кино, Института кино Высшей школы экономики и Школы кино и телевидения «Индустрия».

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто:

– Мы благодарны всем участникам проекта ROSKINO Academy. Он стал не только хорошим инструментом изучения новых рынков для российских кинематографистов, но и помог сформировать профессиональное комьюнити среди международных экспертов, готовых продолжать с нами сотрудничество и делиться своим опытом и экспертизой. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году привлечь спикеров из Латинской Америки, Южной Кореи; также хотелось бы более детально представить слушателям кинорынки СНГ и Северной Африки, и мы уже ведем переговоры с потенциальными участниками наших новых образовательных программ. Для нас важно, чтобы проект ROSKINO Academy продолжал помогать специалистам российской киноотрасли развиваться в сфере работы на международных рынках, поэтому мы бы хотели усилить фокус на возможностях совместного кинопроизводства. При этом основные темы этого года, касающиеся первичного знакомства с индустриями новых стран (анализ локальной медиаиндустрии, особенности кинорынков, культурный код и так далее) также сохранятся.

Руководитель проекта ROSKINO Academy Людмила Арланова:

– Обратная связь со стороны слушателей лекций и профессионального сообщества показала растущую популярность образовательной программы среди специалистов индустрии и студентов. Хорошие отклики получил сам онлайн-формат: благодаря ему удалось охватить более широкую аудиторию, включая российские регионы. Также, чтобы сделать обучающий контент доступным для большего количества специалистов, мы ввели формат видеотезисов лекций – уже сейчас их можно найти на сайте ROSKINO Academy.

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