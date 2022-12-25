Победителей творческого конкурса «Литературный дебют» наградили в Видном

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В этом году творческий конкурс «Литературный дебют», учрежденный администрацией Ленинского городского округа и Московской областной писательской организацией, впервые прошел при поддержке Союза писателей России.

В конкурсе приняли участие более 100 детей в возрасте от 6 до 13 лет из Подмосковья, Москвы, Красноярского края и Донецкой народной республики, которые представили почти 200 работ в номинациях «Художественная проза» и «Поэзия».

Напомним, что весной 2022 года по решению Союза писателей России городу Видное присвоено почетное звание «Литературный город России». В настоящее время это звание носят 18 малых городов России, среди которых есть еще один подмосковный город – Коломна.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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