РОСКИНО станет партнером секции кино на «Российской креативной неделе – Сибирь»

РОСКИНО станет партнером секции, посвященной кино, на Первом окружном форуме «Российская Креативная Неделя – Сибирь», который пройдет в Красноярске 26-28 ноября 2021 года. В рамках трехдневного мероприятия пройдут круглые столы, мастер-классы и пленарное заседание.

Основные задачи секции — обмен опытом между представителями российской киноиндустрии, в том числе региональными кинокластерами, обсуждение самых волнующих и острых вопросов с государственными органами, принимающими решения, и привнесение практических знаний в регион.

Евгения Маркова, генеральный директор РОСКИНО: «Мы были рады предложению от Российской креативной недели стать со-организаторами секции кино, поскольку в этом есть большая практическая польза, ведь сегодня идет большой приток талантов из регионов. Региональный кинематограф в России переживает новый виток развития: мы видим успехи молодых режиссеров, представляющих различные регионы страны (Кабардино-Балкария, Якутия, Калмыкия и другие) – их работы получают международное признание на мировых киносмотрах. Важно продолжать поддержку региональных кинокластеров, и в этом контексте секция кино на форуме «Российская креативная неделя – Сибирь» – это прекрасная возможность собрать за одним столом представителей индустрии, госорганов, региональных властей и обсудить вызовы, стоящие перед киноиндустрией в регионах, обменяться опытом, наметить шаги по дальнейшему развитию».

26 ноября в рамках секции «Кино» состоится презентация успешных кейсов Сибири и Урала «Made in Siberia». На круглом столе «Роль кинотеатров в развитии региональных киноиндустрий» пройдет обсуждение роли кинотеатров в развитии кино в регионах, а также общих направлений развития кинотеатрального сегмента в стране.

Также в этот день пройдет круглый стол «Образование в регионах: какие специальности актуальны, и как правильно выстроить систему образования в регионах». Спикерами выступят сопредседатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Акопов, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, продюсеры Александр Плотников (FILM Collection, Look Film) и Михаил Врубель («Водород»).

27 ноября состоится круглый стол, посвященный обсуждению различных моделей развития кино в регионах, кинокластеров, их особенностей и перспектив. Итогом работы круглого стола станет перечень предложений по развитию кино в регионах, который планируется обсудить на пленарной сессии. О развитии кино в российских регионах расскажут представители Красноярского края, Калининградской области, Республики Татарстан, Самарской и Архангельской областей.

Меры поддержки кино в России станут фокусом последующего пленарного заседания. Спикерами выступят начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Железняков, генеральный директор «РОСКИНО» Евгения Маркова, ВРИО исполнительного директора Фонда Кино РФ Федор Соснов, глава частного фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, представители Республики Алтай, Красноярского края, Калининградской области и другие.

Программа мероприятий также включает образовательные мастер-классы. Создатель киношколы «Индустрия», продюсер кинокомпании «Водород», создатель кинохитов «Лёд», «Спутник» и «Притяжение» Михаил Врубель проведет мастер-класс на тему трендов современной киноиндустрии.

Российская Креативная Неделя – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, витрина достижений российских организаций в области креативной экономики. Единое пространство для открытого диалога всех вовлечённых в развитие креативного сектора страны. Первый окружной форум «Российская Креативная Неделя – Сибирь» проходит в Красноярске 26-28 ноября 2021-го года.

Подробности мероприятия и программа – на сайте https://sib.creativityweek.ru .

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